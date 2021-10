Almería 21.510 personas vulnerables en la provincia reciben alimentos de Cruz Roja lunes 11 de octubre de 2021 , 14:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta distribución es la segunda fase del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas FEAD 2021 y son 640.000 kilos





Cruz Roja ya ha comenzado la distribución de 637.415 kilos de alimentos a 21.510 personas vulnerables de la provincia, lo que supone un total de 8.053 familias. Se trata de la segunda fase del Programa 2021 de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas, puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).



Este programa está cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional.



Los alimentos a distribuir son de carácter básico, variados, nutritivos, poco perecederos, de fácil transporte y almacenamiento. La ‘cesta’ incluye aceite de oliva, arroz blanco, cacao soluble, conserva de atún, galletas, garbanzo cocido, leche entera UHT, macedonia de verduras en conserva, pasta alimenticia, tomate frito en conserva y tarritos infantiles de fruta y de pollo.



Cruz Roja lleva a cabo esta distribución de alimentos desde las asambleas de Adra, Vera y Almería y también a través de 67 organizaciones asociadas de reparto.



Distintas iniciativas para asegurar el acceso a alimentos y bienes básicos



Además de este importante Programa de Ayuda Alimentaria FEAD, Cruz Roja cuenta con otros programas y proyectos destinados a la cobertura de necesidades básicas, no sólo con productos de alimentación, sino también con otros productos de primera necesidad, como los de higiene.



Las ayudas a las personas más vulnerables para la cobertura de necesidades básicas como la alimentación se llevan a cabo tanto a través de la entrega de ‘cestas básicas de alimentos’ como de la dotación de ‘tarjetas monedero’ que les permite canjearlas en diversos establecimientos comerciales y que permite a las familias adquirir variedad de productos de alimentación para acceder a una dieta más sana y equilibrada (alimentos frescos, de temporada), logrando además reducir el impacto ambiental y una mayor eficiencia en la gestión de las ayudas para la alimentación.



Una parte importante de estas intervenciones se logra gracias a las donaciones de muchas empresas que de forma solidaria contribuyen a paliar la necesidad básica de alimentación, así como también es fundamental la colaboración y coordinación con instituciones y administraciones con las que se han establecido convenios de colaboración para atender esta importante necesidad.



Toda la labor realizada en los programas y proyectos se lleva a cabo gracias a la imprescindible labor desarrollada por miles de personas voluntarias que también de manera solidaria y comprometida se involucran en la cobertura de esta necesidad básica de alimentación de personas y familias vulnerables.



Durante el último año, debido al impacto económico generado por la pandemia de la COVID-19, las demandas de ayuda alimentaria a Cruz Roja se han multiplicado por cinco.

