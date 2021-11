Sucesos 232 incendios domésticos hasta octubre en Almería sábado 06 de noviembre de 2021 , 10:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En lo que va de año el 112 ha registrado un aumento del 26 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior en la provincia almeriense



El Teléfono Único de Emergencias ha gestionado, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este 2021, un total de 232 avisos por incendios en viviendas en la provincia de Almería, lo que supone un incremento del 26 por ciento con respecto a la cifra registrada durante en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 184 incidentes de este tipo, según informa el Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



Los meses de invierno suelen ser los que concentran el mayor volumen de avisos al 112 debido, sobre todo, al descenso de las temperaturas propio de esta época del año que hace que aumente en casa el uso de calefactores, estufas y braseros. No obstan- te, este tipo de emergencias no son exclusivas del invierno, ya que durante los meses de verano también se registran incendios en domicilios debido, entre otros motivos, a un mal o excesivo uso del aparato de aire acondicionado y ventiladores; de hecho, agosto ha sido el mes que ha acumulado más incendios en viviendas en la provincia de Almería durante los diez primeros meses de este año, con 32 casos registrados; a continuación se han situado los meses de enero (31), mayo (28) y septiembre (26).



Además, en el cómputo de incendios domésticos también se tienen en cuenta los fuegos registrados en cocinas, los provocados por el uso de aparatos eléctricos o aquellos en los que el origen se encuentra en otros focos de calor como cigarrillos o velas.



Entre enero y octubre de 2.021 se ha gestionado en el Teléfono Único de Emergencias un total de 2.592 incendios en viviendas en toda Andalucía; en el cómputo regional, Almería ocupa el quinto lugar en cuanto a número de este tipo de emergencias atendidas. Sevilla es la provincia que ha concentrado el mayor número de incendios en casa, con un total de 682, por delante de Málaga, con 490, Cádiz con 379 y Granada, con 327. Por detrás de la provincia almeriense se sitúan Jaén (201), Huelva (188) y Cór- doba (174).



Durante el pasado año completo, la sala del 112 en Almería contabilizó 245 inci- dencias por incendios en viviendas, una cifra muy similar a la que ya lleva registrada en los diez primeros meses del 2.021.





Consejos de autoprotección para evitar incendios en casa

Desde Emergencias 112 Andalucía se insiste en la necesidad de seguir una serie de recomendaciones para evitar que se produzcan este tipo de siniestros, especialmente ante la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas que hace que aumente el uso de braseros y sistemas de calefacción.



Para prevenir incendios en el domicilio es fundamental que se revise el estado de las estufas, radiadores y otros electrodomésticos de calefacción anualmente, así como chimeneas y tiros de evacuación de gases en general. Si se recurre al uso de aparatos que desprenden gases o braseros de picón (o cisco), hay que dejar siempre una puerta o ventana abierta para facilitar una buena ventilación y renovación de aires. Una mala combustión en un espacio cerrado puede conllevar una concentración de monóxido de carbono que, al respirarse de manera prolongada, puede provocar naúseas, mareos, pérdida de consciencia e incluso llegar a ser mortal.



En el hogar se debe extremar la precaución para evitar que prendan textiles como faldas de camillas, cortinas o visillos; para ello, los braseros se colocarán siempre lejos de éstos. En las casas donde haya menores, es muy importante que los niños no jueguen ni estén cerca de los focos de calor porque, en un descuido, pueden provocar un accidente (esta recomendación también es válida para animales domésticos).



También es importante revisar el estado de los enchufes e interruptores; no abusar de las alargaderas y enchufes múltiples, así como emplearlos con toma de tierra para aquellos electrodomésticos que lo precisen, como planchas o calentadores portátiles.



Otras medidas preventivas que se pueden llevar a cabo en las viviendas se refieren a evitar que se acumule grasa en hornillas y campanas extractoras y no guardar productos de limpieza, líquidos inflamables y bolsas de plástico cerca de fuentes de calor de la cocina: fogones, hornos o calentadores. No se deben dejar ollas ni sartenes al fuego sin vigilancia y si se produce un fuego en una cacerola, no usar nunca agua para sofocarlo; lo mejor es colocar sobre ella una tapa y la falta de oxígeno hará que se apague solo.



Respetar la fecha de la revisión de la instalación de gas, cada cinco años como mínimo, así como la caducidad de las conducciones de gas, mantener en buen estado las uniones y no obstaculizar las rejillas de ventilación son también gestos que ayudarán a evitar sustos en nuestras casas.



Otro espacio de la vivienda de potencial riesgo son los garajes y trasteros porque en ellos se suelen guardar productos disolventes, quitagrasas, pinturas, etc. por lo que son zonas a las que debemos prestar mayor atención.



Es muy recomendable tener en casa un extintor y conocer su manejo para actuar de forma rápida en caso de conato. Otra herramienta muy útil son los detectores de humo, dispositivos pensados para alertar de la presencia de incendios en viviendas y edificios.





Cómo actuar en caso de incendio

Si a pesar de todo, se declara un incendio en casa, lo primero es mantener la calma y llamar al Teléfono de Emergencias 112 para alertar de lo ocurrido. Si es un fuego pequeño y puede controlarlo, intente apagarlo situándose siempre entre el fuego y la vía de escape. Si no es posible extinguirlo, no se debe correr riesgos y sí abandonar el lugar cerrando las puertas al salir para evitar que se propague. Nunca se deben emplear los ascensores como vía de evacuación.



El humo acumulado puede dificultar la visibilidad e impedirnos respirar bien; si se da este caso, lo mejor es gatear lo más cerca del suelo. Antes de abrir cualquier puerta, es crucial comprobar que no está caliente y que no sale humo por las rendijas, si es así, no debe abrirse porque el oxígeno alimentaría las llamas y empeoraría la situación.



En caso de no poder abandonar el lugar, se debe buscar refugio en una habitación con ventanas para poder llamar la atención y pedir ayuda, use un pañuelo o prenda de color llamativo que le haga visible. Si es posible, tape las ranuras de la puerta, preferiblemente con trapos mojados para evitar que entre humo en la estancia. En caso de que prenda su ropa, no corra; túmbese en el suelo y ruede sobre sí mismo.





Servicio gratuito y multilingüe

El sistema Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe que presta su servicio ante cualquier emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este teléfono gratuito y fácil de recordar, el ciudadano puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia de manera rápida e integral.



Emergencias 112 es un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en



Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

