El PP denuncia que la deuda del Gobierno de Sánchez con el AVE a Almería supera los 900 millones de euros

sábado 06 de noviembre de 2021 , 13:42h

Hernando y Rodríguez afirman que con el Gobierno del PP la inversión en esta infraestructura casi se triplicó, y con el PSOE a julio de 2021 no llega al 3%





Los senadores del PP de Almería Rafael Hernando y Luis Rogelio Rodríguez han denunciado hoy que la deuda del Gobierno de Pedro Sánchez con el AVE Almería-Murcia es de más de 900 millones de euros, y han desmentido con datos, concretamente con respuestas parlamentarias del propio Gobierno, las declaraciones del Subdelegado, Manuel de la Fuente, quien a finales de agosto aseguraba que su gobierno había invertido en el AVE en nuestra provincia más de 1.000 millones de euros.



Rafael Hernando afirma que la realidad es “muy distinta” a lo que dijo el subdelegado ya que de los 1.000 millones de euros que sí se han presupuestado, apenas se han invertido algo más de 80 millones.



“Lo que tienen que saber los ciudadanos es que en estos últimos tres años el Partido Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez han contraído una deuda con los almerienses que asciende a 921 millones de euros presupuestados pero no invertidos”, ha exclamado.



El senador del PP recuerda como en 2018, cuando aún gobernaba el Partido Popular, casi se triplicó la inversión prevista que ascendió a un 241%, sin embargo en 2019 ya con Pedro Sánchez la previsión se rebajó al 17%, en 2020 al 10% y en 2021 apenas llegará al 9% ya que como reconoce el propio Gobierno a julio de este año es del 3%.



“Es evidente que estamos ante un engaño hacia los almerienses que encima pretende mantener el Subdelegado del Gobierno, una actuación que avergüenza a los almerienses”, afirma.



Rafael Hernando insiste en que “Almería necesita AVE ya” y recuerda que durante los Gobiernos del Partido Popular se cumplían las previsiones y el ministro de Fomento venía a la provincia a dar explicaciones de todos los avances que se iban produciendo.



“Desde el PP vamos a hacer todo lo posible para que el AVE llegue a Almería cuanto antes y para que los almerienses no se tengan que conformar con la fecha de 2026 dada por un gobierno de mentirosos”, concluye.



Por su parte, el senador Luis Rogelio Rodríguez ha subrayado que lamentablemente lo que está ocurriendo nos retrotrae a tiempos pasados en los que el Partido Socialista, entonces con Rodríguez Zapatero, también presupuestaba cantidades ingentes de dinero que luego no se ejecutaban.



“Lamentablemente en Almería estamos arrastrando años de gobiernos socialistas en los que consignaban importantes cantidades que luego no se traducían en realidades. Una ejecución presupuestaria del 9 o 10% es un engaño a los almerienses, una absoluta mentira. Este es el Partido Socialista que tenemos en Almería y en España, que buscan permanentemente engañar a los ciudadanos”, concluye.