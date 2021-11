Vera conmemora el trágico terremoto que la asoló en 1518

Los actos programados inicialmente en el Cerro del Espíritu Santo tuvieron que cambiar de ubicación al Teatro Cine Regio de la localidad por las condiciones meteorológicas adversas.

Debido a las condiciones climatológicas adversas, los actos organizados por el grupo "No eres de Vera SI..." en colaboración con el Ayuntamiento de Vera en homenaje a las 150 víctimas del seísmo del 9 de Noviembre de 1518 que destruyó la antigua ciudad medieval de Bayra, se celebraron anoche en el TEATRO - CINE REGIO de la localidad, y aunque la organización tenía previsto celebrar los actos en el Cerro del Espíritu Santo, como de costumbre, la lluvia obligó a cambiar los planes.

Un grupo de vecinos caracterizados con trajes de la época, portaron la bandera de Vera en el escenario del Teatro Regio en unos actos que comenzaron a las 22:30 con los diferentes discursos y actuaciones, donde intervinieron el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco y la concejal de Cultura, María Manuela Caparrós, quien indicó que “un año más, los componentes del grupo NO ERES DE VERA SI, en colaboración con el Ayuntamiento, hemos organizado este emotivo homenaje a los fallecidos en el terremoto que asoló la antigua ciudad medieval de Vera el 9 de noviembre de 1518. Un terremoto que ocasionó la muerte de al menos 150 personas y dejó en estado ruinoso prácticamente todas las viviendas, murallas y la Alcazaba que se levantaban aquí en el Cerro del Espíritu Santo. 503 años después de aquél fuerte terremoto que sacudió la Bayra medieval sepultando sus restos bajo montañas de lodo y piedras, recordamos a nuestros antepasados. Unos veratenses luchadores y decididos que fueron capaces de reponerse de las adversidades y reconstruir la próspera ciudad de Vera tal y como hoy la conocemos. Sirva este homenaje para su recuerdo, honrar su legado y expresar nuestra más sincera admiración. Los veratenses de hoy, tratamos a través de esta serie de actos no olvidar, que las nuevas generaciones conozcan su pasado y el valor de sus antepasados. La rica historia de nuestro pueblo que gracias a colectivos y personas tan implicadas como los componentes del grupo NO ERES DE VERA SI se mantienen vivos. En este sentido, desde el Ayuntamiento también queremos poner en valor nuestra historia y nuestro legado, por eso el área de Cultura del Ayuntamiento de Vera está llevando a cabo un importante proyecto de puesta en valor del Cerro del Espíritu Santo con el compromiso de conservar su legado y su patrimonio y el convencimiento de que es necesario desvelar más información sobre la antigua Bayra para su puesta en valor y poder mostrar al mundo como fue nuestra ciudad, como era la vida de nuestros antepasados. Así este año hemos llevado a cabo las primeras y más importantes labores arqueológicas puestas en marcha hasta el momento en el yacimiento del Cerro, con el objetivo de rescatar y recuperar parte de nuestro legado y nuestra historia que se encuentran sepultados a la espera de ser descubiertos para conocer un poco mejor cómo vivían nuestros antepasados. Este es el primer paso para poder convertir el Cerro del Espíritu Santo en un gran parque arqueológico visitable, un recurso turístico y cultural de la localidad”.

Tras la intervención de los representantes municipales, el párroco Jesús Martín Gómez, ofreció una emotiva oración en recuerdo a las víctimas del terremoto.

A las 23:00 en punto, hora en la que se produjo el temblor, se guardó un minuto de silencio y se pasó a las lecturas de textos y versos sobre el cerro y sobre la historia del terremoto, donde uno de los personajes medievales leyó un romance de ciego a la vieja usanza narrando los hechos acaecidos aquel 9 de noviembre de 1518.

Entre otros, participarán dos personajes históricos de la época: don Francisco de Castilla y Zúñiga, corregidor de Almería, Guadix, Baza y Vera, nombrado por Carlos I, que trazó el esquema renacentista de la nueva ciudad a una distancia de no menos de un tiro de ballesta desde la antigua ciudad; y Rodrigo de Salas, notario y escribano real del concejo. Ambos aportarán datos documentados sobre lo sucedido y la reconstrucción de la ciudad, con un texto escrito por Gabriel Flores, autor de libros y artículos sobre la historia de Vera.

El último personaje del siglo XVI que tomó la palabra fue Íñigo de Guevara, alcalde mayor de Vera en aquel 1518.

El homenaje concluyó con una ofrenda floral realizada por un grupo de niños y con la actuación en directo del cuarteto vocal Anacrusa y del tenor veratense Enrique Parra.

Una vez finalizados los actos conmemorativos se ofreció un chocolate caliente y bizcochos a todos los asistentes.