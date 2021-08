Capital 24.000 litros de agua donados por ‘Hambre Cero’Almería llegan a Cruz Roja, Cáritas y Casa de Nazaret jueves 19 de agosto de 2021 , 09:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la edil de Familia e Igualdad, Paola Laynez, agradecen a la ONG madrileña la segunda donación de agua para la ciudad y a la Legión y Cruz Roja, el apoyo logístico



El Ayuntamiento de Almería ha iniciado el reparto entre Cruz Roja, Cáritas y Casa de Nazaret de los primeros litros de agua de los 24.000 donados a la ciudad por la ONG madrileña ‘Hambre Cero’, que ya al inicio de la pandemia y a través del proyecto 'Square Ventures', liderado por Álvaro Cuadrado, entregó otros 40.000 litros de agua a la ciudad.



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, y la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han agradecido a la ONG la donación y a Cruz Roja y a la Legión en Almería su apoyo logístico para almacenar y repartir los palés de garrafas de agua que van a ser entregados “a quienes más lo necesitan”.



En una primera entrega, se han repartido 400 litros de agua a la Casa de Nazaret y mil a Cáritas. En las próximas semanas, se entregará agua embotellada a diferentes Cáritas parroquiales, al comedor de La Milagrosa y a Cruz Roja.



El proyecto 'Square Ventures', al que está vinculada la almeriense Estefanía Ruiz, ha entregado más de 6 millones de raciones de alimento a familias en situación de vulnerabilidad desde el inicio de la pandemia de coronavirus. A Almería ha donado con esta última entrega 64.000 litros de agua marca 'Consum'. Los últimos 24.000 litros, que ahora han comenzado a distribuirse, transportados hasta Almería de forma altruista por Amazon. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

