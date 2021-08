Sucesos Siete heridos en una colisión múltiple en Roquetas de Mar miércoles 18 de agosto de 2021 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los afectados han sido evacuados a los hospitales Torrecárdenas y Poniente Siete personas han resultado heridas de diversa consideración este miércoles en una colisión múltiple en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El accidente de tráfico se ha producido a las 11:55 horas en el paseo marítimo de Aguadulce, cuando han chocado tres vehículos a la altura del puerto deportivo.



Los servicios sanitarios de la Junta han tenido que evacuar en total a siete pasajeros, entre los que hay dos afectados de 84, 85 y 74 años, junto con un menor de ocho años de edad y otras dos personas de 20 y 39, a los hospitales de Poniente y Torrecárdenas.



En la emergencia han intervenido, asimismo, efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Bomberos del Consorcio del Poniente.

