26 personas se preparan para el mercado laboral en la nueva "Lanzadera Conecta Empleo" de Almería martes 16 de marzo de 2021 , 18:17h

A partir de ahora y hasta el mes de agosto de 2021, los participantes aprenderán a hacer un plan integral de búsqueda de empleo, actualizarán su currículum, ensayarán entrevistas de trabajo, reforzarán competencias transversales y digitales, y contactarán con empresas



Cultura colaborativa La nueva “Lanzadera Conecta Empleo” de Almería ha comenzado a funcionar este mes de marzo para ayudar a personas en desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de orientación laboral.Actualmente, está integrada por 17 mujeres y 9 hombres, con edades comprendidas entre los 22 y los 52 años, y con varios niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios).Hay quien busca su primer trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, como Hostelería, Investigación, Educación, Arquitectura, Sector Social y Sociosanitario o Ingeniería, entre otros. Ana Vilches es la técnico que ha realizado el proceso de selección y la encargada de gestionar la lanzadera durante los próximos cinco meses. Explica que los participantes tienen perfiles muy diversos, pero muy complementarios. Su labor ahora es convertirse en un equipo, mejorar sus competencias transversales y digitales, compartir experiencias y conocimientos, reactivar su búsqueda de trabajo de forma colaborativa y obtener nuevas oportunidades laborales.



“Demandan orientación para definir su objetivo profesional, muchos buscan reinventarse a las demandas del nuevo mercado, ampliar su red de contactos y realizar simulación de entrevistas”, especifica Ana.



El formato de la lanzadera es online. Es decir, sus participantes se reúnen varios días a la semana en sesiones virtuales, a través de diferentes aplicaciones, como Meet.



Para mejorar su empleabilidad

En estas sesiones, los participantes realizarán dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan integral de búsqueda de empleo y enfocar su objetivo profesional; aprenderán nuevos programas para actualizar su currículum; ensayarán entrevistas de trabajo para ganar confianza y seguridad en los procesos de selección; reforzarán sus competencias transversales y habilidades digitales; sacarán partido al Smartphone y las redes sociales para la búsqueda de empleo online, realizarán mapas de empleabilidad y contactarán con empresas.

