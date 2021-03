Deportes El Palacio de Congresos de El Toyo acogerá el Campeonato Provincial de Ajedrez martes 16 de marzo de 2021 , 18:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recibido durante la presentación del cartel al nuevo delegado provincial, Miguel Álvarez



El ajedrez es una disciplina que actualmente, está de moda. Gracias a la serie ‘Gambito de Dama’, producida por la plataforma Netflix, son muchos los adeptos que se han aficionado a los tableros. En Almería es una de las disciplinas con mayor historia y sus torneos vuelven a cobrar vida, enmarcados con las medidas de seguridad para evitar riesgos de la covid-19.



Alrededor de 60 niños participarán en el Campeonato Provincial de Ajedrez que se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo y que permitirá disfrutar con la calidad de los jugadores que residen en la provincia. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha recibido durante la presentación del cartel, a Miguel Álvarez Morales, nuevo delegado provincial de ajedrez y Javier Navarro vocal de árbitros de la delegación almeriense para conocer los detalles de la celebración.



Los días escogidos serán desde este fin de semana, 20 y 21 de marzo y el juvenil-absoluto el 3 y 4 de abril. Se disputarán 14 becas, siete masculinas y siete femeninas para los Campeonatos de Andalucía de ajedrez. Se jugará desde las categorías sub-8 hasta la absoluta en un acto deportivo que ya cuentan con niños previamente clasificados por sus grandes actuaciones el año pasado el campeonato por edades del sub8 al sub16.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha deseado “suerte a Miguel en su nueva andadura” y, además, ha mostrado su disposición “para apoyar y respaldar a una disciplina tan importante y que aporta múltiples beneficios a quien la practica”. Por otro lado, ha declarado que “desde el Patronato Municipal de Deportes seguiremos apoyando y apostaremos porque se den estos eventos que favorecen el crecimiento de los niños que participan, ánimo que todos participen en este Campeonato que se celebrará con medidas seguras para la ciudadanía”.



A su lado, Miguel Álvarez, delegado provincial de ajedrez, ha asegurado que contarán “con medidas anti covid-19 más que rigurosas, todos los tableros estarán separados, siendo solo uno por mesa, en una sala cedida por el Ayuntamiento de más de 1.000 metros cuadrados, con lo cuál se trata de un espacio grande y con ventilación, también tendremos geles hidroalcohólicos en cada mesa y la mascarilla será obligatoria. No se permitirá asistencia de público a la sala y se desinfectará cada tablero, piezas y mesa”.



También, el delegado provincial ha animado “a la participación de los almerienses en este evento que será seguro, un evento deportivo que, además, es salud”. De cara a su nuevo cargo, ha explicado que “venimos de un año difícil y este año esperamos mantener todos los campeonatos oficiales y también los Juegos Deportivos Municipales. Va por buen camino y esta temporada salvaguardaremos el covid y minimizar perdidas de licencias e incentivar a los jóvenes con eventos que se nos permita”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

