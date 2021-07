260.000 almerienses tendrán que elegir entre trabajar más años o cobrar menos pensión

miércoles 07 de julio de 2021 , 12:07h

Matarí acusa a Sánchez de poner en peligro las pensiones de jóvenes y mayores de la provincia de Almería





El diputado nacional del PP de Almería, Juan José Matarí, ha destacado hoy que el Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido la oportunidad para, con el impulso europeo, hacer una reforma global de nuestro sistema público de pensiones que aporte sostenibilidad y trato justo para las generaciones presentes y futuras, y le ha pedido “medidas ambiciosas” para resolver la viabilidad en el tiempo de las pensiones.

Matarí señala que en la provincia de Almería hay actualmente más de 100.000 pensionistas y que muchos de ellos han sufrido las “injusticias” de los Gobiernos socialistas que llegaron a congelar las pensiones con Zapatero y con el voto de Pedro Sánchez, mientras el Gobierno del Partido Popular las garantizó por Ley. Una situación que se podría volver a repetir en cuanto haya un problema de sostenibilidad y que además, aboca a más de 260.000 almerienses entre 43 y 65 años a elegir entre trabajar más años o cobrar menos en su jubilación, aunque también se plantea la posibilidad de que los jóvenes de hoy no cobren la pensión en un futuro.



Según explica el diputado popular, el Gobierno de Pedro Sánchez plantea una reforma del sistema de pensiones que sólo da cumplimiento a la exigencia de Bruselas de reformarlo, pero que no trabaja por el equilibrio entre el aumento del poder adquisitivo, el sostenimiento del sistema, la situación económica general y las pensiones que recibirán en un futuro los jóvenes.



El diputado popular insiste, como ha hecho en numerosas ocasiones a lo largo de estos años, en que para garantizar las pensiones hace falta crear empleo y dejar a un lado la demagogia.



“La situación del empleo en nuestro país y en Almería es crítica tras la pandemia. El mes de junio dejó más de 70.000 parados en la provincia de Almería y desde que Pedro Sánchez gobierna han cerrado 6.794 industrias en España, más de 100.000 empresas han quebrado, un millón de autónomos han cesado su actividad y cuatro millones de trabajadores han acabado en ERTE, más de 3.000 actualmente en Almería. Con esta situación, mantener el sistema de pensiones es muy complicado”, ha afirmado.



Juan José Matarí espera que tal y como ha solicitado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparezca para dar explicaciones sobre la reforma de las pensiones porque no se pueden mantener solamente mediante la subida de los impuestos en 20.000 millones para que las sufrague los Presupuestos.



El diputado almeriense concluye afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un elemento tóxico que no deja hacer país ni a los autónomos, ni a las pymes, ni a los empresarios que son los que crean riqueza, prosperidad y suben la persiana todos los días. “Frente a un gobierno agotado, el Partido Popular con Pablo Casado apuesta por una bajada de impuestos, flexibilidad laboral, reducción de la burocracia, mejora en la formación y seguridad jurídica. Esta es la única manera de salir de la crisis y levantar nuestro país. Lo hemos hecho cuando hemos gobernado y lo volveremos a hacer cuando gobernemos”, finaliza.