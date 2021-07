El "Ecce Homo" de Zurgena

miércoles 07 de julio de 2021 , 11:55h

Domingo Trabalón (PP) recuerda que el municipio sólo tiene ocupada una de las cuatro plazas de policía: “hay más concejales liberados que agentes”

El portavoz del Partido Popular de Zurgena, Domingo Trabalón, se ha hecho eco del malestar que está generando en el municipio el “desacertado” proyecto de rehabilitación que se está ejecutando en el edificio del molino: “Los vecinos lo llaman el Ecce Homo de Zurgena”.



Trabalón ha recordado que es una de las joyas patrimoniales y un monumento histórico de la localidad, querido y apreciado por los zurgeneros, que ahora no dan crédito ante la barbaridad que se está cometiendo con una rehabilitación que lo está convirtiendo en una “simple cochera” distando mucho de su estado original.



Trabalón ha instado en el pleno al alcalde a tomar medidas ante “una chapuza que está a la vista de todos”, sin embargo, el primer edil se limitó a señalar que actualmente la obra se encuentra en ejecución, sin explicar por qué ahora las paredes son blancas, el tejado rojo y el edificio no tiene nada que ver con su estado original.



Desde el PP ya han solicitado el expediente y el proyecto de la obra y han anunciado que van a llevar a cabo un seguimiento de esta rehabilitación que no deja indiferente a nadie.



En este sentido, Domingo Trabalón ha recalcado que “es muy importante defender nuestro patrimonio y nuestra cultura, y desde el PP lo tenemos muy claro, vamos a estar siempre al lado de nuestros vecinos defendiendo lo que es historia de nuestra localidad. No podemos ni debemos perder nuestras raíces y señas de identidad y para ello es vital cuidar nuestro patrimonio”.

“Más concejales liberados que policías locales”

Por otro lado, Domingo Trabalón en el último pleno se ha preocupado por la seguridad y por los robos que, en los últimos meses, se suceden en la comarca. Así, le ha vuelto a preguntar al alcalde, Luis Díaz, porque Zurgena sólo tiene un policía cuando tiene cuatro plazas creadas: “Hay más concejales liberados que policías locales, ha aumentado la inseguridad y la preocupación entre los vecinos de la comarca. Necesitamos que el alcalde tome medidas y sólo diga que va a buscar soluciones que nunca llegan”.Por último, Domingo Trabalón ha recordado al PSOE que las promesas electorales son para cumplirlas: “El alcalde se comprometió con los zurgeneros a impulsar el Polígono Industrial y no se ha movido ni una sola piedra. La auténtica realidad es que hoy hay menos empresas en Zurgena y que el equipo de Gobierno ha rechazo el paquete de ayudas que propuso el PP al Pleno”, ha detallado.