277 multas en 4 días por mal uso de los patinetes Ana Rodríguez jueves 06 de julio de 2023 , 17:40h La Jefatura Provincial de Tráfico de Almería ha tramitado 277 denuncias a usuarios de patinetes y otros vehículos de movilidad personal por circular por vías interurbanas y cometer otras infracciones, según los resultados de la campaña realizada entre el 19 y el 23 de julio. La circulación por carreteras está prohibida para estos vehículos y conlleva multas de 200 euros. Además, se han detectado casos de conducción negligente, falta de alumbrado o prendas reflectantes, uso de auriculares o teléfono móvil, y positivos en alcohol o drogas, que pueden suponer sanciones de entre 100 y 1.000 euros. El jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, ha expresado su preocupación por el aumento de este tipo de conductas y ha recordado que el año pasado se registraron 25 accidentes con víctimas con estos vehículos, y este año ya van 11. La campaña también ha contado con la colaboración de los ayuntamientos y la Policía Local para controlar que los patinetes y las bicicletas no circulen por las aceras, sino por los carriles bici o la calzada, para garantizar la seguridad de los peatones⁴[4]. Los datos de las actuaciones policiales municipales aún no se han comunicado, pero en la anterior campaña realizada en abril se interpusieron 139 denuncias, de las que 67 fueron por circular por las aceras.

Noticias relacionadas Te pueden multar por todas estas cosas si vas en patinete