Almería Ampliar Te pueden multar por todas estas cosas si vas en patinete Ana Rodríguez lunes 19 de junio de 2023 , 15:47h El año pasado se pusieron 139 denuncias a usuarios de patinetes y bicicletas que circulaban por las aceras La Subdelegación del Gobierno en Almería ha lanzado una campaña informativa para concienciar a los usuarios de patinetes y bicicletas de que no pueden circular por las aceras, ya que supone un riesgo para los peatones y una infracción que puede ser sancionada con hasta 100 euros. La campaña se desarrollará desde hoy hasta el viernes y cuenta con la colaboración de los ayuntamientos que disponen de Policía Local. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha explicado que "según el Reglamento General de Circulación, está prohibido circular por las aceras a toda clase de vehículos". Sin embargo, ha reconocido que "es habitual ver cómo patinetes y también bicis circulan por las aceras". Por eso, ha pedido la implicación de los municipios para que "dediquen un esfuerzo especial a la información, vigilancia y denuncia de este tipo de infracciones". El jefe provincial de Tráfico, José María Méndez, ha señalado que la campaña se basa en la idea de que "todos somos peatones" y que garantizar su movilidad segura "es básica para avanzar hacia un modelo de movilidad y convivencia urbana deseable". Ha recordado que los patinetes o vehículos de movilidad personal (VMP) son considerados legalmente vehículos desde enero de 2021 y que, por tanto, "en ningún caso deberán efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales". Méndez ha informado de que el año pasado se pusieron 139 denuncias a usuarios de patinetes y bicicletas que circulaban por las aceras, la mayoría de ellas (85) a conductores de patinetes. Además, ha advertido de que estos vehículos tampoco pueden utilizar el teléfono móvil ni usar auriculares, ya que son infracciones que también pueden ser multadas. Por último, el jefe provincial de Tráfico ha anunciado que todos los VMP que se comercialicen a partir del 22 de enero de 2024 deberán ser marcas y modelos certificados y disponer de una placa metálica identificativa. Los vehículos vendidos hasta esa fecha podrán circular hasta el 22 de enero de 2027 aunque no tengan certificado ni placa. Pero a partir de esa fecha, solo podrán circular los VMP que cumplan con lo dispuesto y tengan el certificado para su circulación.

Noticias relacionadas Detenido tras robar seis bicis en un año en Almerimar