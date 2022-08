Sucesos Ampliar 28.700 incidencias ha gestionado el 112 en Almería en seis meses domingo 31 de julio de 2022 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Teléfono 112 ha coordinado durante el primer semestre de este año un total de 382.167 emergencias, casi un 8 por ciento más de las incidencias que se gestionaron durante el mismo periodo del año 2021 y que ascendieron a 354.266, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta. Una tendencia al alza que se mantiene año tras año y que pone de manifiesto la consolidación del Teléfono Único de Emergencias como número de referencia para la ciudadanía en caso de situaciones de urgencia, así como el alto grado de conocimiento e implantación entre la población que demuestra la confianza que tienen en este servicio. De hecho, en la última encuesta de satisfacción realizada entre 3.000 personas, la ciudadanía otorgó un sobresaliente a la gestión global de este servicio. Las principales causas de llamada al 112 durante los primeros seis meses del año han sido las asistencias sanitarias, con 199.518 emergencias, lo que supone el 52,20 por ciento del total de los avisos gestionados. Les siguen las incidencias relacionadas con temas de seguridad ciudadana con 65.650, que supone el 17,17 por ciento del total. A continuación están los avisos por incidencias de tráfico, con 29.032 (7,59 por ciento); los accidentes de circulación, con 20.082 (5,25 por ciento); los incendios, con 17.612 (4,60 por ciento) y las cuestiones relacionadas con animales, con 16.220 incidencias (4,24 por ciento). Los ciudadanos también marcaron el 112 para pedir ayuda por anomalías en los servicios básicos, rescates y salvamentos, entre otras asistencias. Por provincias, Sevilla y Málaga son las que han concentrado el mayor número de avisos durante el primer semestre, con un total de 104.193 y 79.583 avisos atendidos, respectivamente. A continuación se sitúan Granada (47.529) y Cádiz (46.779). Con un menor volumen de gestión se encuentran Almería (28.696), Córdoba (28.610), Huelva (23.544) y Jaén (23.233). La actividad en el sistema de Emergencias 112 se incrementa tradicionalmente durante los periodos vacacionales, los periodos festivos y las operaciones especiales. Así, en el primer semestre del año el mes con más actividad en el servicio ha sido mayo, con un total de 70.964 avisos gestionados, seguido de junio, con 70.590. El mes más tranquilo de los primeros seis meses del año ha sido febrero con un total de 54.041 incidencias gestionadas. En enero fueron 65.233 y, en marzo, 58.181 avisos. Por franjas horarias, el tramo comprendido entre las 19:00 y las 20:00 horas ha sido el que ha concentrado el mayor número de avisos con una media que supera el centenar de emergencias (122) en una hora. Teléfono Único de Emergencias para toda Europa Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, al que se puede recurrir ante cualquier tipo de emergencia. Con una sola llamada a este teléfono gratuito y fácil de recordar, vigente en todo el territorio europeo, el ciudadano puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas los 365 días del año. Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la personas que solicite asistencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

