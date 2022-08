2-3: El Almería no evita la derrota tras remontar un 0-2 ante el Granada

sábado 30 de julio de 2022 , 21:00h

El Almería estuvo a un buen nivel en su quinto partido de la pretemporada y después de un brillante primer tiempo, en el que fue superior a un Granada que luchará en la Liga por volver a Primera, en el segundo tuvo que remontar un 0-2 liderado por Eguaras. En el último minuto el rival marcó para resolver un encuentro que fue un gran ensayo de puesta a punto.

El Almería realizó un muy buen primer tiempo frente al Granada con un once en el que sorprendió la posición de Puigmal en el lateral derecho; una demarcación no habitual desde que está en el club rojiblanco, aunque ya había jugado en ella en su etapa en Inglaterra. Precisamente el tándem que formaron en la derecha el propio Arnau y Portillo fue el que generó más peligro en ataque. El conjunto almeriense, con un activo Gui Guedes en el centro del campo junto a César de la Hoz, estuvo bien plantado, se mostró sólido en defensa y creo ocasiones de gol, aunque no acertó a materializarlas.

En el segundo tiempo, de inicio, Rubi puso en liza a Milovanovic que hacía su debut con el Almería. Sustituía a Gui Guedes y pasaba a jugar arriba con Dyego Sousa, por lo que el equipo actuaba con un 4-4-2. Era lo que exponía el conjunto almeriense, que además se veía obligado a reaccionar de manera importante porque en los minutos 51 y 53 el Granada se ponía 0-2 con goles de Petrovic y Puertas. Dos mazazos en un suspiro de la mano del jugador almeriense.

En el minuto 63 el Almería se metía el partido a reducir las diferencias Robertone, de penalti. Los cambios también llegaban y el equipo pasaba a recuperar las buenas sensaciones. De hecho, en el 65 Eguaras, desde la frontal del área lanzaba un obús y empataba. El centrocampista navarro se convertía en el impulsor del juego rojiblanco, que pasaba a llevar más la iniciativa y a crear peligro, pero en el último minuto era el Granada el que ponía el 2-3.

Buen ensayo por el rival que hubo delante, por el brillante primer tiempo y por la capacidad de reacción del equipo pese a perder cuando el encuentro concluía.

UD Almería: Fernando, Arnau Puigmal, Rodrigo Ely, Maras, Akieme, César de la Hoz, Gui Guedes, Portillo, Lazo, Robertone y Dyego Sousa. En el segundo tiempo jugaron Milovanovic, Eguaras, Pozo, Curro y Svidersky.

Granada CF: Ferreira, Ricard, Miki Bosch, Youness, Jonathan Silva, Bodiger, Petrovic, Soro, Uzuni, Puertas y Arezo. También jugaron Raúl Fernández, Callejón, Miguel Rubio y Quini.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez, del comité andaluz.

Goles: 0-1 (Mn. 51). Petrovic, tras un servicio de Puertas. 0-2 (Mn. 53). Antonio Puertas. 1-2: (Mn. 63). Robertone, de penalti. (Mn. 65). Eguaras, desde la frontal del área de potente disparo. 2-3: (Mn. 90). Miguel Rubio resuelve dentro del área.

Incidencias: Quinto partido de pretemporada del Almería y último ya de la concentración en Montecastillo.