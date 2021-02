28F: 'Parlamiento' centralista florero en la Junta

lunes 22 de febrero de 2021





"Los hombres libres tienen ideas, los sumisos ideologías".

Teócrito, S. III A.C.









Los almendros se resisten a despojarse de los pétalos de sus fragantes flores, y tanta belleza nos recuerda que la Primavera se acerca. Vuelve esta maravilla de la naturaleza año tras año, pero también las malas hierbas y las víboras que se despiertan de su letargo.



¿Quién nos lo iba a decir? Más de cuarenta años después del cuento de la 'libertad sin ira' de Jarcha todavía seguimos discutiendo los límites de la sedicente Libertad constitucional de Conciencia y Expresión. Los que ya apuntan canas le quitan el color a sus televisores y pueden recibir un baño de juventud en regresión al casposo pasado. Faltan sólo aquellos 'curita-obreros' para desmovilizar a la clase trabajadora, presentándose de supuestos heraldos contra la Reacción, para completar este esperpento que causa la irrisión universal. La 'Marca España' rojiparda y de las JONS continúa por senderos de gloria.



Se empieza por ningunear la indispensable Separación de Poderes por parte del Banco Azul, por implantar sexistas 'discriminaciones positivas' y derechos penales totalitarios de autor, por dar patente de corso vaticanista a las incautaciones masivas de propiedades de los curas o a los segregadores y clasistas colegios 'concertados' cediendo soberanía al Estado romano... y se termina por hacer menos creíble la 'ley de leyes' que un culebrón mal traducido turco, pero haciendo parecer a Erdogan un verdadero paradigma democrático y laico, al lado de este infame postureo cañí prietas las filas, escapularios pelo en pecho, e impasible el ademán.



¿Imaginan que el rapero condenado hubiese sido andaluz y aquí se hubiesen desatado algaradas con destrucción de bienes públicos y privados? ¿Alguien duda que en Catalunya, Euskal Herria y Madrid hubiéramos encontrado menos solidaridad del Tajo-Ebro para arriba que con las justificadas protestas acaecidas en Linares, incluso con un chaval herido de bala? No nos engañemos, por esos aburguesados lares septentrionales de este asimétrico Estado en lo económico, mutatis mutandis, no sólo contemplarían los disturbios con indiferencia, no pocos disfrutarían allí frotándose las manos a causa de que aprovecharían la desgracia para dar publicidad a la seguridad de sus empresas y del clima de bonanza del estado de las inversiones y negocios, en contraposición a los ilotas 'de abajo'. Al presidente Bonilla, 'El Sonrisas', y a su edecán Marín, 'El Sonrisitas', eso les da igual... Fontvella o Lanjarón, Coosur o La Masía, el cava del Penedés o el espumoso de la Alpujarra, que en la radiotelevisión pública haya muchos más catalanes asimilados de presentadores o locutores al servicio del Régimen que andaluces... el que vale, vale, el que no llora no mama, y a mendigar subempleíllos las nuevas hornadas de emigrantes a Sant Feliú enarbolando la Estanquera y olé.



Causa grima el cinismo de los socios podemitas de gobierno de la P$OE tratando de sorber y soplar en Moncloa y travestidos de 'oposición' al mismo tiempo, con jugosos sueldazos pagados con los impuestos de todos para esta impresentable Farsa. Enrique Santiago - o su cipayo Toni Valero en la Colonia-'sur', otro redentor bochevique a sueldo del Ministerio de Educación en excedencia -, no ceja en seguir los pasos de sus predecesores: en misa y repicando. Su misión es la de siempre, hacer de machacas de la alta burguesía, populismo 'obrerista' va y viene, para hacerle el trabajo sucio a sus señoritos, como hemos visto con su proceder infame contra Adelante Andalucía, aliándose el coletariado con el P.P. (Partido Podrido) y sus compinches vox-mitivos, para segarles la hierba bajo los pies boicoteándoles, aprovechando el momento en que Teresa Rodríguez estaba de baja por maternidad. Que no se pierda el arte y la gracia chequistas. No han sacado su oxidado piolet porque ya el 'padrecito de los Pueblos' se ha tornado en el Kremlin un vulgar capo de oligarcas multimillonarios.



Saben perfectamente los rojigualdos 'camaradas de clase', a los que les importa un bledo el inalienable Derecho de Autodeterminación e Identidad de los Pueblos, que los disturbios estudiantiles callejeros, mayormente por Catalunya, no se deben a causa de ninguna suerte de estalinismo rancio redivivo o de nostalgia mórbida por el GRAPO. Los que protestan en las calles están hartos de que esa pseudoizquierda de pacotilla estatal dé alas al clerical-fascismo vox-mitivo para debilitar a peperos y arrimadistas. La historia se repite como el ajo... ¿No fue justo esa sagaz estrategia la de Von Pappen y su partido político Zentrum la que impulsó a Hitler al poder en Alemania? Salvando las distancias desde aquellos rutilantes momentos del Pacto Molotov-Ribbentrop germano-soviético que daría paso a la II GM, por supuesto... Santiago Abascal no podría escribir más allá de la extensión de un tuit sin ayuda de algún negro.



La 'izquierda' jacobina parafascista pretende instrumentar a estudiantes hastiados en las calles, para intentar en vano impedir la toma de posesión de un nuevo Govern catalán soberano, porque ya no consigue resucitar su trampantojo ideológico ni acudiendo en procesión a visitar la momia de Lenin. No te rindas, Colau, la Senyera no en vano tiene los mismos colores que la de 'los nacionales', seguro que triunfas con el papel que te tienen asignado de chacha política de Echenique (del seguro, ya si eso, habláis luego).



Otros fuegos les interesan menos que los de los contenedores de basura con los restos de los perniles y los vidrios de reservas del Priorato. Como los habituales por las viviendas precarias de inmigrantes en Huelva y Almería con sus escasas pertenencias abrasadas. Dan menos votos. La falta de conexión ferroviaria hasta el Puerto Algeciras y que su Bahía parezca el Bronx también se la trae al pairo a los gerifaltes, pardos o colorados, del Km. 0 del imperio. Del mismo modo que la ausencia de un Corredor por tren hasta Almería y que miles de camiones contaminen el medio ambiente transportando productos agrícolas. Ni que millones de euros deban devolverse a la Hacienda central por no haberlos sabido ejecutar desde el Palacio de san Telmo, con millares de familias enteras en Andalucía pasando hambre y centenares de miles de niños malnutridos. Que el histórico Escudo de Andalucía Bonilla lo desfigure a capricho con plena impunidad. O que la tasa de mortalidad sea mayor en Andalucía que en el privilegiado norte del mismo Estado. En esta Granja orwelliana de los animales unos son más iguales que otros. Y estas menudencias para los 'camaradas de clase' españolista no van en el pack de 'arreglar lo del sur'.



Ojalá que la flor del almendro, Flor de Al-Andalus (Balad al-Lawz), nos devuelva la Esperanza. Aunque para ese subordinado 'parlamiento'-florero andaluz el maltratado y envejecido Campo andaluz valga menos que para el hacha el árbol del sándalo... aun así seguirá generoso perfumando la brutal e implacable hoja que lo corta.