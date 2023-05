Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) 28M: Infamia colonial españolista Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por miércoles 17 de mayo de 2023 , 16:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia "La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer". Victor Hugo La falta de respuesta crítica, organizada, frente a los hipócritas títeres políticos que instilan a diario la abyecta propaganda de sus mentiras, termina por deshumanizarnos, aniquila las potencialidades de la Sociedad Civil. El indecente oficio de soplar y sorber al mismo tiempo sólo se halla al alcance de los más cínicos. Así parece que algunos no se encuadrasen en el partido del gobierno, y simulan ser 'oposición' con muchas alharacas insustanciales para consumo interno de sus lelos creyentes. Como puede observarse en el ensoberbecido manchego presidenciable tarugo García Page, en el arrogante bellotari extremeño Fernández Vara, en el estreñido mosén vinagre, el aragonés Lambán, o el amorfo caradura, exento de principios, Ximo (Timo) Puig en Valencia... Los cuatro no podrían quitarse el hedor facho de campanario ni contratando a los embalsamadores de la momia de Lenin para hacerles un 'lifting' paraideológico en cara y glúteos.

Con absoluto desprecio por la ciudadanía - perdón, súbditos -, no sólo no nos permiten conocer las propuestas en la radiotelevisión pública de pequeños partidos en espacios electorales, fuera del lobby pepero-sociata y sus muletas, tampoco se habilitará el recuento informático supervisado a doble llave de los resultados electoreros el 28M, ni mucho menos observadores internacionales (¡atentos si hubiese mucha divergencia con las encuestas previas independientes y a pie de urna!). Si a los pufos habituales de los politicastros le unimos que se han tomado todos la próxima cocinita de INDRA como un ensayo para las presidenciales, a final de año, observamos con nitidez que su único afán, el de la inmensa mayoría de esos parásitos, consiste en la anhelada canonjía, municipal o autonómica. De las auténticas preocupaciones del Común nada de nada. Inflación brutal e inducida por los ineptos de Moncloa y su flácida 'oposición'; pensiones, por tanto, que pierden su poder adquisitivo; arbitrarias medidas como restringir la movilidad en automóvil a ancianos de más de sesenta y cinco años condenándolos a la fosilización, a la muerte en vida restringiendo su derecho a socializar; unas Sanidad y Educación degradadas de continuo; los esenciales Corredores ferroviarios de mercancías, Central Algeciras-Bobadilla y Mediterráneo hasta Almería, postergados sine die; leyes y normativas mezquinas, quasiterroristas, contra el Agro, al desertizar Comarcas enteras; nuestro Legado milenario de la Cultura andalusí del agua ignorado hasta por sedicentes 'ecologistas'; una anafrodisia y tasa de natalidad aberrantes, etc, etcétera.

Intentar, por todo ello, malvivir de espaldas a la evidencia fehaciente únicamente conduce a la frustración y a paralizantes miedos. Empezar, en cualquier ámbito, a ejercer la Libertad de Conciencia, y llamar a las cosas por su nombre, implica encontrar el camino de la solución. Se puede plantear una variopinta casuística para ejercitarnos en lo antedicho... ¿Alguien duda, por ejemplo, que la idiocia clerical-imperialista de Putin es lo mejor que le ha pasado al complejo militar-industrial norteamericano, a la OTAN y a la UE? ¿Queda alguno al que se le oculte que el sexismo anticonstitucional prepotente de la Pp$OE y su troika de biempagás, la Pija-aparte Montero, la Pam-plinas Rodríguez y la Niña de la curva Belarra no ha hecho sino engordar a las huestes de los vox-mitivos? La neosección 'feminazi' - Esther Vilar dixit - de las discípulas de Pilar Primo de Rivera causa grima... al menos la última, con su pistolita en el bolso, fingía un rollo paternalista que los hediondos epígonos de la Calvo, Pajín y Aído no se molestan ni en simular. Gruñendo y a cuatro patas en un muladar no podrían excitar mayores náuseas.

La amoralidad antidemocrática, ejercida desde foros polítiqueros o ciberdoctrinales, conduce al nihilismo y a una lamentable decrepitud cívica. Pongamos por caso, si la Constitución es aconfesional, ¿por qué los que luchamos en pro de un saludable laicismo administrativo, tenemos que pagar la exacción - a costa de nuestros impuestos y al contrario que en Alemania a cargo de sus fieles -, los caprichitos místicos de religiones privadas? Máxime cuando de ello se aprovechan Estados extranjeros como el Vaticano o el del imperio jerifiano de nuestro mal vecino del sur. Incluso tienen la desvergüenza de usurpar el nombre de 'andalusí' para presentar un partido marroquinista por Algeciras, asociado a lo más casposo y mercenario del majzen (la casta) de Rabat. U otros ir de supuestos 'nacionalistas' supermilitantes putinajos 'de izquierda' a los que no se les conoce otra ocupación conocida que chupar del Estado, o mamar sin colmo y con brutalidad en calidad de discretos comisarios políticos PCEspañolazos en traje de camuflaje (¿el dogmático ladrillo del catecismo de Rosa Luxemburgo, sin el disfraz costumbrista autonómico, hace bostezar ya a los guardianes de las esencias?).

Con este panorama servil en clave de farsa a la caza de pardillos, el colmo del esperpento aparece en esos póstumos adeptos de aquel singular Gustavo Bueno, a orillita del Duero, más jacobinos estatalistas que el braguero rojigualdo de Queipo de Llano. Ateos católicos 'marxistas' por la gracia de dios, sus ocurrencias pasan de la hilaridad a la estupidez. Marchan al compás, impasible el ademán de pedantes necios, por las redes posando de 'leninistas' trufados con pelayos, importándoles un ardite el derecho inalienable a la Autodeterminación de los Pueblos, proclamado una y otra vez por el padre de la Revolución de Octubre. Otros especímenes, simbiosis hilarante de maquis de vodevil y requetés progres de las JONS, proclaman, vg, sin atisbo de rubor, que al ser el remoto Rus de Kiev el origen de Rusia, la nacionalidad ucraniana, con legal reconocimiento internacional desde el pasado siglo, debe subsumirse fagocitada por el absolutismo expansionista del Kremlin. El porqué nuestros 'selebros' rojipardos de SSpaña no argumentan lo propio en relación a Portugal y su matriz primigenia galaica sigue siendo un misterio.

En tales condiciones, en medio de este inducido analfabetismo político, no podemos votar sin garantías y en constante burla al contribuyente, con un nulo interés de los gerifaltes por acabar o minimizar la Brecha colonialista económica norte-'sur', dentro del mismo Estado. Llamamos a una Abstención Activa Destituyente en las Autonomías, así como en pueblos y aldeas exhortamos a sus sufridos habitantes a que se doten de fórmulas organizativas paralelas de Concejos Abiertos. La partidocracia ha hurtado el análisis y posible arreglo de las penosas dificultades del Campo, y condenan a todos al envejecimiento sin recambio generacional. Terminemos de una vez con esta Ruina, a causa del saqueo programado de tecnócratas urbanitas, con el atroz vaciamiento físico y la alienación identitaria del Hogar de sus antepasados. Nos asquea esta comunión rastrera de eunucos complacientes con el turnismo bipartidista, apuntando hacia las Generales de diciembre, por el objetivo pesebrero descarado de sus mandamases. Sin debates locales más allá de hueras consignas, ni constructivas propuestas verosímiles, al estar avaladas por su trayectoria de sanguijuelas.

¡Basta de vasallaje y sumisión a la barbarie centralista! ¡Independencia plena del Poder Judicial de la Partidocracia y de Roma! ¡Deslegitimación continua y boicot a esta encubierta dictadura de facinerosos! ¡Viva Al-Andalusía libre y soberana, democrática, laica y republicana! ¡Existir es resistir! ¡Venceremos! Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía http://foroabenhumeya.blogcindario.com/