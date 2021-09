3-1: El Almería muestra su autoridad ante el Tenerife en el Mediterráneo

sábado 25 de septiembre de 2021

Había que tener paciencia para poder imponerse en la jornada y la UD Almería la tuvo. El conjunto rojiblanco mostró su autoridad en el Estadio de los Juegos Mediterráneos superando al Tenerife por 3 goles a 1 en un encuentro en el que la capacidad de leer el paso de los minutos que tuvieron los indálicos fue fundamental para ganar. Tras una primera mitad en la que los isleños esperaban atrás, los pupilos de Rubi ejecutaron un fantástico segundo acto que les condujo hasta el marcador final con goles de Ramazani, de penalti, Sadiq y uno en propia portería. En este sentido, son tres, como duelos se han disputado, las veces que el equipo ha salido victorioso jugando en casa.



El entrenador del Almería no tocó ningún puesto del once titular de los que iniciaron el anterior compromiso, en el que ganaron por 0-4 en Alcorcón. Durante la primera de las partes se vio a unos locales intensos y siendo los que de verdad proponían opciones de querer acercarse a la portería contraria, ya que el CD Tenerife se limitaba a esperar agazapado para salir a la contra. En cualquier caso, no habría antes del descanso ninguna ocasión clara y solo destacaría una buena parada del meta visitante ante un intento de Portillo.



Todo cambiaría con la llegada de la segunda parte. Los almerienses habían tenido paciencia y leyeron a la perfección el desarrollo del partido, desplegando un fantástico fútbol tras regresar de los vestuarios. De hecho, Ramazani no tardó demasiado en avisar con un disparo desde la frontal que sería atajado por Juan Soriano.



Sería en el 69 cuando llegaba el merecido premio del 1-0. Por aquel entonces, la UDA ya había gozado de varios acercamientos de importancia, pero en ese instante fue cuando una salida rápida de nuestros representantes terminó en un penalti cometido por Sadiq. Largie Ramazani fue el encargado de materializar la pena máxima, mostrando en el lanzamiento tranquilidad y muchísima calidad.



Adelantarse en el luminoso desató por completo a los locales. Tanto fue así que crecerían paulatinamente las combinaciones y las llegadas, siendo en el 74 cuando Sadiq ponía aún más tierra de por medio al picar el cuero ante la salida del portero en un mano a mano. Con este gol, el atacante nigeriano firmaba su quinta anotación en el campeonato.



La UD Almería estaba siendo muy superior al Tenerife, que, sin haber disparado aún con peligro entre los tres palos, tuvo la oportunidad de meterse en el partido al transformar un penalti, en el 80, al advertir el VAR al colegiado principal de una posible mano de Centelles en el área. No obstante, si bien es cierto que con 2-1 Fernando tuvo que hacer una parada de mérito, el duelo volvió a encaminarse hacia la victoria rojiblanca.



Y es que, a pesar de que los visitantes habían recortado distancias, y lejos de especular con la ventaja mínima, los indálicos fueron a por más, logrando el 3-1 al filo de la conclusión al trenzar una bella jugada entre Juanjo Nieto y Pozo, que centró, y era Šipčić en propia portería el que enviaba el cuero a la red.



Así finalizaría la séptima jornada de LaLiga SmartBank en la que el Almería se armó de paciencia para terminar rompiendo los esquemas del Tenerife y llevarse los tres puntos a través del desarrollo de una espectacular segunda mitad, que confirmaba la autoridad rojiblanca en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.