Almería Contra la crisis climática también en Almería sábado 25 de septiembre de 2021 , 11:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Convocados por las organizaciones Ecologistas en Acción, Green Peace y Oxfam Intermón y dentro de una jornada de movilización internacional organizada a nivel mundial por el movimiento Fridays for Future, Almería se ha unido activamente a las ciudades españolas y del resto del mundo que el 24 de septiembre han visto como los ciudadanos salían a sus calles para reivindicar una acción más decidida contra la galopante crisis climática que estamos viviendo.



En la convocatoria almeriense, apoyada por colectivos ecologistas provinciales como el Grupo Ecologista Mediterráneo entre otros, se organizó una cadena humana que, en un ambiente festivo al tiempo que reivindicativo, se extendió desde la Puerta Purchena a la sede de la Subdelegación del Gobierno, donde se leyó un manifiesto denominado “Declaración de intenciones del Juicio por el clima”. Durante el recorrido de la cadena, los participantes en la misma recibieron muestras de solidaridad y apoyo por parte de los almerienses, muestra de la creciente conciencia ambiental que se está desarrollando en nuestra provincia.



La convocatoria ha sido motivada por la publicación el pasado 9 de agosto del 6º Informe de Evaluación del panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), en el que se confirma que la emergencia climática sigue avanzando con consecuencias nefastas para quienes habitamos el planeta Tierra. Tras el shock que ha supuesto el coronavirus, seguido por un verano en el que se han sucedido fenómenos meteorológicos devastadores, se ha puesto en evidenciado la necesidad de actuar con urgencia ante una crisis climática que ya no es futura, sino presente y en la que preocupa que la salida de esta crisis, una vez más se realice a costa de los colectivos más vulnerables: mujeres, personas empobrecidas y migrantes.



En el caso concreto de la provincia de Almería, por las especiales características de la fragilidad del medio ambiente y la precaria situación de gran parte de su población, los efectos de esta crisis pueden ser demoledores.



Por ello en el caso de Almería, como en el resto de España, la acción del pasado 24 de septiembre se realiza también en apoyo del denominado al Juicio por el Clima, un litigio climático presentado en junio por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, o Rebelión por el Clima en el que se reclama una acción más decidida de las autoridades, tal y como ha fallado la justicia en los casos de Alemania, Francia y Países Bajos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.