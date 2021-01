3-1: El Almería prolonga su buena racha ganando al Castellón

domingo 31 de enero de 2021 , 09:52h

El equipo rojiblanco vuelve a sacar los tres puntos en LaLiga SmartBank con goles de Corpas, Sadiq y Cuenca







La UD Almería prolongó su buena semana con una importante victoria ante el Castellón, que le permite continuar el ritmo de la parte alta de la clasificación. Los rojiblancos fueron de menos a más sobre el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos para volver a sumar los tres puntos en LaLiga SmartBank, siendo Corpas el que adelantó al equipo después de un gran pase de Sadiq. Ya en el segundo acto, y tras el empate visitante, salió a relucir un buen trabajo, premiado con los goles del propio delantero nigeriano y Cuenca, ambos con la cabeza (3-1).



Aunque ya ha dejado de ser noticia, la gran amplitud y el equilibrio que hay en la plantilla rojiblanca permitió a José Gomes alinear a once futbolistas completamente distintos a los que jugaron el encuentro de la Copa del Rey frente a Osasuna. En este sentido, salían de inicio Makaritze; Balliu, Ivanildo, Cuenca, Centelles, Morlanes, Samú Costa, Aketxe, Corpas, João Carvalho y Sadiq.



Le costó entrar en el partido al Almería, en gran medida porque el Castellón quiso mostrar sus mejores sensaciones sobre el Estadio de los Juegos Mediterráneos. En este sentido, serían los visitantes quienes tendrían más presencia, pero sin llegar a chutar entre los tres palos.



No obstante, la situación citada anteriormente solo duraría veinte minutos, ya que a partir de ese momento fue cuando los almerienses empezaron a desarrollar su juego característico. En esas, Sadiq Umar realizó un control sensacional en el centro del campo, se giró y metió un pase largo a la espalda de la defensa que José Corpas aprovechaba a la perfección convirtiendo el 1-0.



El gol hizo que la UD Almería se hiciera dominadora del control de la pelota, eliminando al Castellón de realizar acciones ofensivas. Pese a que el marcador no se movería antes del descanso, nuestros representantes no sufrieron y estuvieron a punto de ampliar su renta con un golpeo de Aketxe, en el 33, que salió fuera por poco.



Tras la reanudación, daba la sensación de que el guion no iba a cambiar en exceso, pues eran los locales los que más se acercaban a las inmediaciones del área de castigo. Sin embargo, en el minuto 60, los castellonenses consiguieron el 1-1 con un remate en semifallo de Rubén, que sorprendía a Makaridze.



El Almería quiso buscar rápido la meta defendida por Álvaro Campos después de encajar el 1-1. Como las oportunidades no terminaban de llegar, a la altura del minuto 70, José Gomes decidió mover el banquillo con las incorporaciones de Ramazani y Lazo por Corpas y João Carvalho. De este modo, los rojiblancos ejecutaban un ataque diferente al que estaban empleando, siendo clave para la posterior victoria.



La contienda entró en una fase en la que el Castellón estaba metido atrás y los almerienses mereciendo volver a adelantarse. Fue precisamente lo que hizo en el 77 cuando Sadiq Umar se elevó por encima de la defensa y lograba el 2-1 con un remate de cabeza.



Con este gol la UD Almería se destapo del todo, permitiéndole hacer el 3-1 dos minutos después. En esta ocasión, fue en un balón parado botado por José Carlos Lazo que Jorge Cuenca se encargaba de rematar de una forma magistral.



El trabajo le volvió a dar una recompensa a los indálicos. Cuando llegaba el empate visitante, los unionistas no tuvieron ninguna duda en emplear su mejor versión para volver a hacerse con los tres puntos en LaLiga SmartBank. Pudo llegar el cuarto con una buena jugada que Sadiq terminaba por encima del larguero, pero el 3-1 sí fue una realidad para prolongar la buena semana ganando y siguiendo el ritmo de la parte alta de la categoría.