Herido tras caer desde el tejado de una nave en Benahadux domingo 31 de enero de 2021 , 09:55h



Un hombre de 45 años ha resultado este sábado herido tras precipitarse desde el tejado de una nave en la localidad almeriense de Benahadux, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía en un comunicado.



Minutos antes de las 18,00 horas, el teléfono único de emergencias ha recibido un aviso que alertaba de que un hombre se había caído desde una altura de unos seis metros, cuando arreglaba el tejado de una nave situada en la calle Guadalquivir.



El centro coordinador del 112 ha dado aviso entonces a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.



El hombre ha sido trasladado al hospital de Torrecárdenas de Almería con politraumatismo, aunque se encontraba consciente, según han precisado fuentes del Instituto Armado al 112.



Desde el centro coordinador se ha informado de siniestro al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

