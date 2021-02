3-1: El Almería supera con claridad al Las Palmas

domingo 14 de febrero de 2021 , 21:17h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Juan Villar, con un doblete, y Akieme marcan por parte rojiblanca. El técnico hizo cambios ante la semana intensa de partidos









La UD Almería se impuso con claridad a Las Palmas y continúa su camino activo hacia el ascenso directo a LaLiga Santander. Los rojiblancos, con varias modificaciones en la alineación, ganaron por medio de un doblete de Juan Villar y un tanto de Akieme. No sufrieron en exceso los indálicos, que se acercan al liderato y miran de lleno a su cita del próximo miércoles.



José Gomes introdujo novedades en el once inicial, motivadas por las ausencias de Sadiq, por sanción, y Jorge Cuenca, por lesión, así como ante la circunstancia de que el cuadro rojiblanco debe afrontar el próximo miércoles el choque aplazado por el temporal ‘Filomena’ frente al Leganés. En este sentido, los titulares fueron Makaridze; Balliu, Ivanildo, Maras, Akieme; Robertone, Samú, Aketxe, Villalba, Lazo y Juan Villar.



Hasta rozar el descanso no se vivirían oportunidades claras de ninguno de los conjuntos, destacando en ese tiempo un remate de Fran Villalba ante el que se interponía un defensa y, también, el hecho de que Samú Costa vio su décima amarilla en la temporada, lo que hace que cause baja en la cita intersemanal por acumulación de cartulinas.



Fue en el minuto 40 cuando la UD Almería se adelantó en el electrónico después de que Juan Villar transformara un penalti cometido sobre Lazo. Antes de la llegada del 1-0, el atacante de Sanlúcar de Barrameda estuvo a punto de marcar con un remate desde dentro del área que salió por poco.



El entrenador local haría dos modificaciones tras la reanudación, dando entrada a Corpas y Morlanes en detrimento de Samú y Aketxe. Le salió a la perfección la decisión al técnico, ya que lo primero que haría el futbolista de Linares fue asociarse con Lazo y dejarle el 2-0 en bandeja a Juan Villar.



La superioridad indálica estaba siendo total. Sin embargo, en el minuto 53, la UD Las Palmas aprovechó un desajuste en la zaga rojiblanca y recortó distancias. Mújica se encargó de batir a Makaridze en un mano a mano.



No le duraría demasiado la alegría al conjunto dirigido por Pepe Mel, puesto que la jugada siguiente al tanto transcurrió con un centro de Corpas desde el costado derecho al que respondía, con un remate de cabeza, Akieme. Era el 3-1.



A la altura del minuto 70, el Almería mostraba un equilibrio en sus líneas que le estaba permitiendo controlar el resultado. En esas se produciría el debut en partido oficial de Schettine, sustituyendo a un Juan Villar que cuajó una gran actuación certificada en un doblete. Así mismo, Ramazani ocupaba el lugar de Lazo. Precisamente, el belga se acercó al gol con un chut cruzado. No obstante, salió rozando el palo.



Los almerienses controlaron la situación sin demasiados inconvenientes conforme iba acercándose el final de la contienda. De hecho, en el 88, Ramazani pudo ampliar todavía más las diferencias, pero el meta adversario tuvo una gran intervención en el intento del joven futbolista rojiblanco.



Llegó el pitido final y con él otros tres puntos para el conjunto rojiblanco para seguir el ritmo de la cabeza de la clasificación y mirar de lleno al partido del miércoles frente al Leganés.