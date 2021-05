3-2: Tres errores condenan al Almería en Cartagena

miércoles 19 de mayo de 2021 , 07:49h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia









El final de la pesadilla no le llega la UD Almería. Como si viviera permanentemente en el mismo mal sueño, el conjunto rojiblanco acabó firmando su propia sentencia de derrota tras permitirle con tres errores propios el triunfo a un Cartagena muy apoyado por sus aficionados. Los almerienses desplegaron un gran trabajo en la jornada y demostraron una brillante capacidad ofensiva, igualando hasta en dos ocasiones. Sin embargo, los de Rubi no pudieron levantarse después de un nuevo fallo, tercero de la contienda, del que derivaba un penalti evitable y que suponía el 3-2 definitivo.



El entrenador presentó numerosas novedades sobre el césped de Cartagonova, destacando, principalmente, que la línea defensiva era completamente nueva y la vuelta a la titularidad tanto de Samú Costa como de Robertone. Así pues, el Almería comenzó con Makaridze; Aitor Buñuel, Ivanildo, Maras, Centelles, Samú, Morlanes, Robertone, Ramazani, Lazo y Sadiq Umar.



Los primeros minutos mostraron a las claras que la tensión de ambos conjuntos iba a ser la tónica predominante. Todo en una jornada en la que los indálicos vivían por primera vez desde que se inició la crisis sanitaria por la COVID-19 un encuentro con público. En este caso en contra al tener que actuar como visitantes.



Tras una serie de alternativas, incluido un gol bien anulado a Ramazani por posición de fuera de juego, los rojiblancos estuvieron a punto de adelantarse en el marcador, pero Morlanes no acertó a conducir su remate en un saque de esquina. Todo lo contrario que Rubén Castro, que poco después, en el minuto 40, superaba a Makaridze haciendo bueno un desajuste en la marca de nuestros representantes.



De nuevo se había vivido una bofetada anímica al encajar un tanto evitable. No obstante, ahí estaba Sadiq Umar para devolver la igualdad al borde del descanso cabeceando la prolongación de Samú Costa en un córner. Con 1-1 se alcanzó la pausa, aunque sin que la alegría de la UD Almería tuviera continuidad al llegar el segundo tiempo, pues, en la primera acción vivida tras la reanudación, Rubén Castro convertía el 2-1 aprovechándose de un mal despeje de Ivanildo.



Otra vez tenía que agarrarse el cuadro visitante a su capacidad ofensiva y al gran trabajo que, exceptuando los dos errores groseros, se estaba desarrollando. El primero llegaría en una carrera al espacio de Sadiq que terminaría en penalti por derribo al atacante. Largie Ramazani, con la tranquilidad al definir que le caracteriza, volvía a empatar desde los once metros.



Había vuelto el equilibrio. En esas, después de una buena parada de Makaridze a Aburjania, Rubi decidió que lo adecuado era reestructurar la defensa para dar aire fresco. En este sentido, Cuenca y Balliu ocuparon los lugares de Ivanildo y Buñuel. Poco después, aunque con un carácter más de ataque, João Carvalho hacía lo propio en detrimento de Robertone.



Fue entonces cuando llegaba el último fallo y el que ponía la firma a la condena que la UD Almería se hizo a sí misma. Era el minuto 78 cuando Makaridze intentó regatear a un atacante en el interior del área. El recorte se le fue largo al portero, por lo que acabó derribando con su pierna al delantero del Cartagena. El árbitro lo vio en el VAR y pitó un penalti claro. De Blasis no perdonaba (3-2).



El tercer error propio en un mismo partido tiró a la lona a los rojiblancos y echó por tierra el gran esfuerzo —sumado a la capacidad ofensiva mostrada— que se le había visto a nuestros representantes durante la jornada. Aún quedaba tiempo, pero anímicamente se palpaba que al conjunto almeriense no le daban las piernas como para continuar. Por lo tanto, se confirmaría la derrota que hace al Almería estar pendiente de lo que hagan sus rivales directos al estar en riesgo la pérdida de la tercera plaza de la clasificación.