Economía Ampliar Convocada en Madrid una manifestación para la defensa del trasvase Tajo-Segura martes 18 de mayo de 2021 , 20:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El 24 de mayo, una caravana de vehículos recorrerá la capital estatal hasta Nuevos Ministerios, con el objetivo de reunirse con Teresa Ribera Esta mañana, en una rueda de prensa telemática del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y el Círculo del Agua, se han hecho públicos los detalles de la próxima manifestación en defensa del trasvase. Esta se celebrará en Madrid el próximo 24 de mayo, y consistirá en un recorrido de vehículos desde el recinto de IFEMA hasta el complejo de Nuevos Ministerios. Allí esperan reunirse con la ministra de Transición Ecológica, ante la cual desean exponer su voluntad de mantener la normativa de explotación que actualmente rige el trasvase Tajo-Segura, y que el gobierno central busca cambiar. El presidente de SCRATS, Lucas Jiménez, ha explicado que harán todo lo posible para que “nadie se quede con las ganas de ir”, aunque afirma que se han encontrado con impedimentos a la hora de conseguir la aprobación para la manifestación. Durante las primeras solicitudes, las autoridades no querían permitir el uso de vehículos que no fueran automóviles. Sin embargo, las negociaciones han permitido que las organizaciones puedan llevar a Madrid un total de ocho camiones frigoríficos y seis tractores. Lucas Jiménez ha afirmado que la delegación del Gobierno en la ciudad ha sido “inflexible”, asegurando que esta reducción de vehículos no se corresponde con ofertas iniciales, que prometían “llenar de camiones la capital”. Además de esto, se fletarán autobuses para cualquiera que desee ir pero no pueda hacerlo en vehículo propio, garantizando que la asistencia a la manifestación cumplirá con todas las normas de seguridad. El presidente de los regantes ha animado a todo el que pueda a la asistencia, considerando que nos encontramos en “una encrucijada para el Levante”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

