3 años después de firmar el protocolo sigue pendiente el cuartel de Guaurdia Civil de Roquetas

jueves 15 de abril de 2021 , 16:38h

La Guardia Civil de Roquetas sigue sufriendo el abandono del PSOE tres años después de la firma del protocolo y siete meses desde que el propio PSOE aprobó una PNL para ejecutarlo







Los diputados nacionales Juanjo Matarí y Miguel Ángel Castellón han registrado una pregunta parlamentaria en la que piden al Ministerio del Interior que explique cuáles son las razones por las que no se han cumplido los acuerdos para trasladar la ubicación del Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar.



En concreto, Juanjo Matarí, que ha visitado esta semana el cuartel actual junto al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, recuerda que han transcurrido 7 meses desde que la Comisión de Interior aprobó, a propuesta del Grupo Popular y con el voto a favor del Grupo Socialista, una Proposición No de Ley que dice textualmente: “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar, junto al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, el mecanismo de seguimiento del Protocolo General de Actuaciones firmado el 4 de abril de 2018 entre el Ministerio del interior y el Ayuntamiento, para definir el Convenio que permita llevar a cabo la ejecución del Protocolo y así hacer efectiva la ubicación de las dependencias oficiales del Cuartel de la Guardia Civil”.



“La Guardia Civil sigue sufriendo un abandono inexplicable por parte del PSOE. No se puede entender que tres años después de que se acordara el traslado del cuartel a unas instalaciones dignas, no se haya hecho nada. Ni siquiera teniendo el mandato del Congreso con los votos de su propio grupo. Es una vergüenza y lo seguiremos diciendo una y otra vez hasta que el Gobierno actúe”, manifiesta Juanjo Matarí.



Un retraso aún más inexplicable si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento ha ofrecido un edificio totalmente terminado y cedido sin coste alguno, que reúne todas las condiciones para ubicar la Guardia Civil.



La pregunta registrada en el Congreso solicita que se aclaren cuales son las razones por las que transcurridos 7 meses desde este mandato del Congreso, el Ministerio del Interior sigue sin cumplir el Protocolo firmado en 2018; qué actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio del Interior para cumplir con la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado 10 de septiembre de 2020; y cómo y cuándo tiene previsto el Ministerio del Interior cumplir la Proposición No de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados.



El alcalde de Roquetas de Mar ha insistido así en que “lo que pedimos es que nos digan sí o no” y ha comentado que “aunque tras la aprobación de la PNL llegamos a tener una reunión telemática, nada se ha movido, incluso el Ayuntamiento ha tenido que anular otro compromiso que buscaba dar solución a las tres viviendas que actualmente están ocupadas en el Cuartel”. Por ello, continúa Gabriel Amat, “es indispensable que el señor Marlaska y el señor Pedro Sánchez dejen de marear la perdiz, y digan de una vez si se va a hacer el traslado al edificio puesto a su disposición por el Ayuntamiento y que está pagado y terminado”.



“Lo que quieren los roqueteros es seguridad en unas instalaciones dignas. Necesitamos también que el Gobierno se pronuncie sobre el solar que cedimos hace 15 años para ubicar la Comisaría de Policía Nacional y que hemos iniciado el trámite para recuperarlo porque a los cinco años ese convenio ya era nulo. Sea lo que sea, y poniendo a su disposición lo que necesiten, que se tomen la seguridad de Roquetas de Mar en serio”, ha concluido.