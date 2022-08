Sucesos 3 detenidos con 5 plantaciones de marihuana en viviendas de Rioja viernes 26 de agosto de 2022 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ademas también se neutralizan 16 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico por lo que la Guardia Civil advierte del riesgo que ocasionan estos enganches a la seguridad de los vecinos En una reciente actuación desarrollada por personal de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se detienen a tres personas como autoras de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico por cultivar marihuana (Cannabis Sativa) en los domicilios donde residen en la Barriada El Marraque de Rioja (Almería) . Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo que realiza de la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes, así como la neutralización de enganches ilegales en la red de suministro eléctrico en la provincia de Almería. La Guardia Civil de Almería recientemente inicia esta actuación cuando a través de las tácticas y técnicas operativas para la lucha contra el tráfico de estupefacientes y de los diferentes canales de información, tiene conocimiento de que varias viviendas pertenecientes a la Barriada de El Marraque del término municipal de Rioja (Almería) se podrían estar dedicadas al cultivo indoor de marihuana (Cannabis Sativa). La Guardia Civil organiza diferentes operativos discretos entorno a estas viviendas, dando como resultado positivo, al apreciar el fuerte y característico olor que desprenden este tipo de cultivos y el incesante ruido de los aparatos de aa/cc y ventilación, además en colaboración con técnicos de Endesa, se comprueba la exigencia de conexiones ilegales a la red de fluido eléctrico. El personal de la Guardia civil encado de la investigación, realizan una operación para realizar las correspondientes inspecciones a 5 viviendas de la barriada, donde se intervienen 609 plantas de marihuana (Cannabis Sativa), 65 porta focos con bombillas y balastros, 10 aparatos de aire acondicionado, 8 ventiladores y 3 filtros de aire y se neutralizan con el apoyo de los técnico de Endesa 16 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene a tres personas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico como responsable de los cultivos indoor de marihuana (Cannabis Sativa) localizados en las viviendas donde residen. La operación continúa abierta no descartando nuevas detenciones. Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se advierte de los riesgos de incendio y cortes de suministro eléctrico, derivados de los enganches ilegales a la red de suministro, que ponen en peligro y ocasionan molestias a los vecinos de la zona. Las diligencias instruidas junto con los detenidos y el material intervenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº. 2 del Partido Judicial de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

