Economía (Foto: Freepik) La ciudad de Almería mantiene en máximos históricos el precio del alquiler viernes 26 de agosto de 2022 , 11:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En julio hubo una leve bajada respecto a junio, que fue el precio más alto registrado Según el último informe de precios de idealista, la renta media en España alcanzó los 11,3 euros/m2 al mes en julio, con un incremento del 5,6% interanual, lo que supone la mayor subida registrada en lo que va de año y también la más destacada del periodo poscovid. Frente a junio, los precios crecieron un 0,7%, mientras que, respecto al último trimestre, subieron un 3,8% de media en todo el país. En ciudades como Barcelona, Girona, Alicante, Huelva, Cuenca, Cáceres y Almería las rentas repuntaron a un ritmo de dos dígitos respecto a 2021. Almería ha tenido un leve descenso del 0,3% en julio respecto a junio, siendo ese mes el que marcó la cifra más cara que se paga por alquiler de vivienda en la relación mes/metro cuadrado. Con esta tendencia al alza como telón de fondo, el precio del alquiler ha batido récord en más de la mitad de España en lo que va de año. En 12 capitales, las rentas han marcado máximos en julio (Alicante, Valencia, Murcia, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, León, Lleida, Logroño, Vitoria, Santander, Zaragoza y Toledo), mientras que en otras 23 los arrendamientos han marcado máximos a lo largo del primer semestre. A Coruña, Lugo, Burgos, Segovia, Huesca, Girona, Guadalajara, Cáceres, Córdoba, Jaén, Almería, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, tocaron techo en junio, mientras que Teruel, Zamora, Cuenca, Salamanca, Pontevedra, Tarragona y Cádiz batieron récord en mayo, un mes después que Ávila y Castellón de la Plana. En Soria las rentas también han marcado máximos históricos de este año; en concreto, en febrero. Los datos del marketplace inmobiliario líder en el sur de Europa muestran que tan solo 15 capitales se encuentran aún por debajo de los máximos que marcaron durante las anteriores crisis. En Oviedo y Ciudad Real, sin ir más lejos, el pico del alquiler se mantiene en 2010 (en febrero y diciembre de dicho año, respectivamente, durante la resaca de la crisis económica y financiera), mientras que en las demás el récord se registró entre 2021 y 2020, bajo el 'efecto confinamiento'. Varios de los mayores mercados del arrendamiento del país, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Sevilla, todavía no han alcanzado el tope de mayo de 2020, en plena pandemia Conviene recordar que en los peores momentos del covid, cuando el mercado estaba prácticamente cerrado, los precios se dispararon. A medida que se fueron reduciendo las restricciones, la oferta se fue incrementando y las rentas cayeron con fuerza. Madrid está lejos de máximos, pero 14 capitales se acercan Si comparamos el precio medio actual de las viviendas de alquiler con los máximos, descubrimos que tan solo cuatro capitales se encuentran a al menos un 5% de distancia de sus respectivos récords. En Ourense y Teruel las rentas están un 6,4% por debajo, mientras que en Ciudad Real la distancia actual es del 6,3% y en Madrid, del 5,1%. En otras 13 capitales (Pontevedra, Salamanca, Palma de Mallorca, Cáceres, Granada, Huesca, Segovia, Ávila, Cuenca, Sevilla, Soria, Bilbao y Zamora), el precio medio del alquiler se sitúa entre un 2,1% y un 4,8% por debajo de máximos. En otras 14 capitales de provincia, las rentas se encuentran ya en niveles muy próximos, con distancias inferiores al 1%, entre las que se encuentran Barcelona, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, A Coruña o Córdoba. Por último, en ciudades como San Sebastián, Oviedo, Palencia, Burgos, Girona o Tarragona, la diferencia entre el precio del alquiler actual y el precio récord se mueve entre el 1% y el 1,5%. Las capitales más caras y baratas Dejando a un lado la evolución de las rentas, Barcelona se mantiene más como la capital con los alquileres más caros de España, al alcanzar un precio medio de 17,4 euros/m2/mes. Le siguen Madrid (15,9 euros/m2/mes), San Sebastián (15,5 euros/m2), Bilbao (12,6 euros/m2) y Palma (12,1 euros/m2). Zamora, por su parte, es la capital con la renta más económica del mercado nacional, con 5,7 euros/m2; seguida de Ourense y Ciudad Real (5,9 euros/m2en ambos casos), las únicas capitales donde los precios no han superado los máximos de la crisis económica y financiera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.