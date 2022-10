Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar 3.450 víctimas de delitos han acudido al SAVA de Almería jueves 13 de octubre de 2022 , 15:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada de Justicia, Carmen Navarro, ha realizado una visita a la sede de la capital donde ha comprobado la oferta de formación que tienen previsto impartir para el curso 2022/2023 noticiasdealmeria.com La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Navarro, ha realizado una visita al centro SAVA (Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía) ubicado en la capital. Durante el encuentro la delegada ha comprobado el funcionamiento de este servicio gratuito y multidisplicinar, que gestiona la Consejería de Justicia, y ha conocido la oferta de formación que tienen previsto impartir para el curso 2022/2023. Navarro ha explicado “la importancia que tienen este tipo de centros, dirigidos a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos, así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la justicia a la ciudadanía.”. Uno de los objetivos que se propuso la Junta de Andalucía para mejorar la atención a las víctimas, fue poner en marcha el SAVA itinerante, con sedes en El Ejido y en Huércal-Overa para acercar este servicio a todas las víctimas, con independencia de dónde residan. La delegada de Justicia, Administración y Función Pública ha destacado que en lo que llevamos de año entre los tres centros SAVA de la provincia se ha atendido a 3.450 personas, de ellas 1.743 han sido en la sede de la capital, 1353 en la de El Ejido y 354 en la sede de Huércal-overa. La puesta en marcha de los equipos itinerantes ha permitido aproximar este servicio a las víctimas de delitos a personas que no viven en capitales de provincia y que, por diversas circunstancias de carácter económico, personal o de cargas familiares, tienen dificultades para desplazarse. Además, ha permitido mejorar la atención a las víctimas, con mayor inmediatez y calidad tanto en los juzgados de guardia como en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Para el curso 2022-2023 desde la sede de SAVA en la capital se va a impartir un curso de especialización en victimología y atención a víctimas dirigido a los estudiantes de la Universidad de Almería. Además, se han organizado talleres de difusión y prevención de victimización, dirigido a alumnado y profesorado de la ESO y de Bachillerato para que los más jóvenes sepan cómo prevenir una situación violenta y también como se debe actuar o que ayuda hay que pedir cuando se sufre una de estas. Una de las tareas fundamentales del SAVA es evitar la doble victimización. Los profesionales se vuelcan con las víctimas, especialmente con aquellas más vulnerables, como pueden ser las de violencia de género o los menores, para que no tengan que contar varias veces lo ocurrido y que no tengan que revivir una y otra vez la experiencia traumática vivida. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

