30 agentes de Policía Local de El Ejido velarán la seguridad en Halloween

viernes 28 de octubre de 2022 , 09:25h

El Ayuntamiento de El Ejido ha diseñado un dispositivo especial de seguridad de Policía Local con motivo de la celebración de ‘Halloween’. Desde las 14.00 horas de la tarde del 29 de noviembre, más de 30 agentes y miembros de la Unidad GOAP tendrán presencia en El Ejido y en todos los núcleos, con el principal objetivo de impedir la comisión de hechos vandálicos y garantizar que la jornada discurra con normalidad.

Desde el Ayuntamiento se pide responsabilidad y respeto con los demás, así como con el mobiliario y los espacios públicos y elementos privados durante la celebración de Halloween.

La Policía Local velará por el cumplimiento de las normas básicas de convivencia y sancionará cualquier infracción a la Ordenanza Municipal de Actos Incívicos y a la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, realizará tareas de regulación del tráfico y seguridad ante la afluencia de numerosos visitantes a los cementerios de El Ejido, Balerma y Las Norias – San Agustín, y control de la venta ilegal ambulante en el entorno de los Camposantos.

Como cada año, ha lanzado una campaña informativa en radio en la que se recuerdan las recomendaciones a tener en cuenta durante los días del puente de Todos los Santos y que pasan básicamente por disfrutar de esta efeméride con responsabilidad y respeto. Por ello, se pide no dañar el mobiliario urbano u elementos privados situados en la vía pública, no lanzar huevos ni ningún otro elemento u objeto, no insultar ni crear conflictos y no molestar a los conductores de vehículos.

Actividades culturales y lúdicas

La concejalía de Cultura ha previsto a través de la Red Municipal de Bibliotecas de El Ejido actividades de carácter gratuito, por un lado, la exposición ‘Criaturas Imperfectas: la literatura en el cine de terror’, que ya se puede visitar en el hall de la Biblioteca, se trata de una muestra interactiva con la que se hace un recorrido por los grandes clásicos del cine de terror y las obras literarias en las que se inspiran, y por otro lado, el ciclo de cine ‘Los jueves el milagro del cine de terror’ que consistirá en la proyección de tres clásicos del cine del terror durante los tres próximos jueves en la Sala B del Auditorio, hoy arrancará con la película ‘Nosferatu’, seguida de ‘Psicosis’ y ‘El Resplandor’.

Las Juntas Locales también han organizado para estos días distintas actividades lúdicas y culturales. En el caso de Almerimar, la programación para Halloween se concentrará en la víspera del Día de Todos los Santos el lunes, 31 de octubre, con castañas y palomitas a partir de las 18.00 horas, túnel infantil junto a la Oficina Municipal desde las 18.00 horas y túnel para adultos a partir de las 19.00 horas, por último, desde las 19.30 horas habrá animación infantil y concurso de disfraces y calabazas en la Plaza Batel. Por su parte, San Agustín celebrará un túnel del terror el 31 de octubre a partir de las 19.30 horas y Balerma disfrutará el lunes de una ‘noche de terror’ en la Torre, a partir de las 18.00 horas, además la sala de lectura ofrece un monográfico sobre Alfred Hitchcock. Santa María del Águila ‘vivirá’ dos noches de ‘miedo’ con el pasaje del terror que ha organizado el AMPA Manuel de Falla con la colaboración de la Junta Local para el viernes, 28 de octubre, desde las 19.30 horas y el domingo, 30 de octubre, a partir de las 18.30 horas. Por último, Pampanico y Tarambana también disfrutarán de Halloween el día 1 de noviembre con la celebración de una castañada por la tarde para los más pequeños y otra por la noche para los adultos en el Centro de Usos Múltiples que estará decorado para la ocasión.

El martes, 1 de noviembre, la concejalía de Cultura ha previsto el tradicional concierto por el Día de Todos los Santos que se celebrará en el cementerio de El Ejido desde las 11.30 horas y hasta las 12.30 a cargo de un dúo clásico compuesto por violonchelo y violín del Conservatoria de Música de El Ejido. Esta actuación se realizará antes de la celebración de la misa que se oficiará en estas instalaciones a las 12.30 horas.