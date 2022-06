Capital 300 profesionales en el XVIII Congreso Nacional de Cirugía Oral e Implantología viernes 10 de junio de 2022 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha dado la bienvenida a los profesionales de toda España y ha confirmado “la extraordinaria capacidad” de la ciudad como sede de congresos profesionales “de alto nivel” El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado este viernes el XVIII Congreso de Cirugía Oral e Implantología en el que participan estos días unos 300 especialistas de toda España. El primer edil ha agradecido al Comité Organizador, presidido por Fernando Espín, que hayan elegido Almería y el Palacio de Congresos y Exposiciones de El Toyo para su celebración. “Para el Ayuntamiento que Almería sea sede de encuentros profesionales de tantísima categoría es motivo de orgullo y confirma la extraordinaria capacidad de nuestra ciudad como sede de congresos y reuniones profesionales de alto nivel”, ha asegurado. Asimismo, Fernández-Pacheco ha invitado a todos los participantes a “disfrutar de Almería”. “Todo el mundo sabe que la salud empieza en la boca, igual que la felicidad, y habéis venido a un lugar idóneo en el que además de que se vive bien, se come muy bien”, por lo que les ha animado a probar la gastronomía almeriense en los ratos libres de este congreso del que ha deseado saquen el máximo partido. En la mesa inaugural de este congreso también ha participado Fernando Espín, presidente del Comité Organizador, quien ha dedicado este Congreso “a aquellos profesionales, amigos y compañeros que nos han dejado esta pandemia”. El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello, Florencio Monje, ha resaltado “la buena salud” que goza la especialidad y, como prueba, ha puesto de ejemplo este Congreso. Por su parte, el gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida, ha calificado de “puntera” la unidad de maxilofacial del hospital almeriense; mientras que el delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha dado la enhorabuena a la organización de este gran evento sanitario y se ha referido a la situación que ha generado pandemia por el COVID 19, de la que poco a poco vamos saliendo. La directora general de Personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Carmen Bustamante, ha manifestado su compromiso con los distintos temas expuestos por los profesionales de la salud en este ámbito y que estén confortables en sus trabajos, lo que redunda en la calidad asistencial hacia el paciente. En la mesa, también han estado presentes, los presidentes del Colegio Oficial de Médicos de Almería y el Colegio Oficial de Odontólogos, Francisco Martínez Amo e Indalecio Segura, respectivamente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

