300 "sabineros" disfrutan en ‘The Juergas Live Adra 2021’

lunes 26 de julio de 2021 , 15:29h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La próxima cita serán los días 5, 6 y 7 de agosto, con el ‘mini Juergas’ y los conciertos de ‘Reincidentes’, ‘Los Chikos del Maíz’ y ‘Desakato’







La Noche Sabinera ha sido el segundo concierto del festival ‘The Juergas Live Adra 2021’, que se seguirá celebrando en la ciudad milenaria hasta el 14 de agosto. Un concierto celebrado con todas las medidas antiCOVID y que ha reunido a casi 300 personas en el recinto Mare Nostrum. A las 21:00h se abrían las puertas y poco a poco iban llegando los asistentes entusiasmados por ver a los músicos oficiales de Joaquín Sabina en directo.



A las 23:00 horas daba comienzo el espectáculo y la banda, compuesta por todos los integrantes de Sabina, daba las primeras notas de un concierto en el que no pudo estar Pancho Varona, por cuestiones de salud. Cabe destacar el gran sonido de la banda, la impresionante voz de Mara Barros, y la gran presencia de Antonio García De Diego y de Jaime Asúa, grandes compositores y músicos que demostraron el por qué no son un tributo cualquiera, son la propia banda del maestro Sabina.



La sorpresa se ha dado a las 00:30 horas, momento en el que se celebró el show participativo, donde tres personas del público subieron a cantar temas como “19 días y 500 noches”. Un momento muy especial, probablemente el momento más simpático de la noche. Hacia la 01:05 horas el concierto llegaba a su fin, en una gran noche, la Noche Sabinera.





‘Mini Juergas’

La siguiente cita serán los días 5, 6 y 7 de agosto, con el ‘mini Juergas’. El jueves 5 de agosto tocará la banda de rock andaluza ‘Reincidentes’, que darán un repaso de todos sus éxitos, con temas reivindicativos y letras que, aunque hayan pasado los años, siguen de rigurosa actualidad. El viernes 6 de agosto, será el turno de la banda ‘Los Chikos del Maíz’, uno de los artistas más destacados del hip-hop estatal, con cada vez más seguidores y que se espera disfrutar de la presentación en directo de su nuevo EP David Simón, además de todos sus grandes éxitos. Para acabar con las fechas del recordatorio al The Juergas Rock, el sábado 7 ofrecerán su música los asturianos ‘Desakato’, uno de los grupos más aclamados habitualmente en el festival y que nos ofrecerán su descarga de hardcore y metal.