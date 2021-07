La Junta invierte cerca de 11,6M€ para llevar agua desalada a todos los vecinos de Almería

lunes 26 de julio de 2021 , 15:18h

Carmen Crespo coloca la primera piedra de la “obra histórica” de conexión de los depósitos de La Pipa Alta y San Cristóbal

Política de aguas de la Junta

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha colocado esta mañana la primera piedra de la conexión de los depósitos de La Pipa Alta y de San Cristóbal, iniciativa que ha calificado como una “obra histórica”, que cuenta con un presupuesto de casi 11,6 millones de euros y que podría generar más de 170 empleos verdes. “Estamos hablando de un proyecto muy importante para la provincia y la ciudad de Almería y de una fórmula de recuperación económica para las empresas y trabajadores de esta tierra”, ha comentado.Durante su intervención, Carmen Crespo ha afirmado que el Gobierno autonómico apuesta por invertir el dinero recaudado a través del canon del agua para, de esta forma, “devolver a todos los almerienses los recursos económicos que aportan” para este fin. “La Junta de Andalucía tiene la obligación de invertirlo pero, desgraciadamente, no se ha hecho durante años”, ha lamentado Crespo en relación al pasado.La conexión del depósito de la Pipa Alta con el de San Cristóbal es una actuación hidráulica muy demandada por los ciudadanos de Almería que contribuirá a evitar que el abastecimiento de agua de la mitad occidental de Almería siga dependiendo, como hasta ahora, de los pozos de El Bernal, ubicados en el término municipal de El Ejido. El objetivo final de este proyecto es que toda la población de Almería pueda acceder con garantías, en cantidad y con calidad, al agua procedente de la desaladora de la ciudad, por lo que se calcula que casi 167.000 personas se beneficiarán de la iniciativa. Al respecto, Crespo ha destacado que “sin agua no hay vida ni posibilidades económicas” y que esta obra en concreto permitirá que “los ciudadanos de la capital tengan garantizado el suministro de agua”. Además, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación de Almería, cuyos máximos representantes, Ramón Fernández-Pacheco y Javier A. García, respectivamente, han participado también en el acto de inicio de las obras. “Todos estamos colaborando para hacer posible que una tierra seca y especialmente afectada por el cambio climático, como Almería, tenga las posibilidades que nunca ha tenido”, ha recalcado.En su discurso, el alcalde de Almería ha agradecido a la consejera la colocación de la primera piedra de “una obra histórica que garantiza el suministro de agua de calidad a toda Almería, ofreciendo así las mismas oportunidades independientemente del barrio del municipio en el que vivamos”. Ramón Fernández-Pacheco ha destacado también “la apuesta medioambiental, mejorando el ciclo integral del agua y evitando la sobreexplotacion de los acuíferos, preservando el medio ambiente y llevando a cabo una gestión más sostenible”.Por su parte, el presidente de la Diputación ha subrayado la importancia de estas obras para la ciudad de Almería. “Estoy muy feliz de ser testigo del inicio de este proyecto”, ha afirmado Javier A. García, que ha añadido que “es una obra necesaria para los almerienses, que llevaban demandando décadas y que garantizará que tengan agua de calidad sin repercutir ni un solo euro en su recibo. Con obras de este calado se consigue que todos los almerienses tengan las mismas condiciones cuando abran el grifo de sus casas”. Del mismo modo, el máximo representante de la Diputación ha señalado el compromiso y celeridad de la Junta de Andalucía con este proyecto y todas las necesidades de la provincia apuntando que “aún hoy no nos creemos que la Junta tenga este compromiso tan estrecho con los almerienses y que para el Gobierno andaluz las prioridades de la provincia de Almería sean también sus prioridades”. “Después de años de abandono, es una satisfacción comprobar con hechos que nuestra provincia está en la agenda de la Junta de Andalucía”, ha recalcado.

El actual Gobierno andaluz ha establecido la política hidráulica como uno de los grandes ejes de su Revolución Verde que está impulsando en la Comunidad Autónoma y, entre otras medidas, ha activado un plan de reactivación económica a través de las infraestructuras hidráulicas que se enmarca en el plan ‘Andalucía en Marcha’. Al hilo de esta cuestión, Carmen Crespo ha informado que actualmente se encuentran en licitación proyectos del ámbito hidráulico que afectan a toda Andalucía por valor de 500 millones de euros y que estas iniciativas generarán 16.500 empleos verdes en la Comunidad Autónoma.



Otro importante ejemplo de esta apuesta de la Junta es que en 2019 introdujo una modificación en la Ley de Presupuestos para poder destinar el Canon de Mejora Autonómico (conocido como ‘canon del agua’) no solo actuaciones de depuración, sino también relacionadas con el ciclo integral del agua. De esta forma, fue posible declarar de interés de la comunidad autónoma en 2020 un total de 17 infraestructuras hidráulicas de abastecimiento en alta, entre las que se encuentra el proyecto que se inicia hoy en Almería, dirigidas a paliar los efectos de la sequía en diversas zonas de Andalucía que sufren actualmente problemas de abastecimiento. En total, estas obras suponen una inversión plurianual de alrededor de 430 millones de euros y beneficiarán a 3,6 millones de andaluces de 215 municipios. En cuanto a puestos de trabajo, se estima que podrían generar más de 6.400 empleos y se han puesto en marcha tan solo un año después de su declaración como interés general.

Proyectos hidráulicos de la provincia de Almería

En cuanto a la provincia almeriense, la consejera ha recordado que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue testigo de la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Almería y el Gobierno andaluz que “ya está totalmente en marcha”. Este acuerdo contempla tanto la mejora del abastecimiento a través de la conexión del depósito de La Pipa con el de San Cristóbal, como un proyecto relativo a la depuración de aguas residuales de la zona de Cabo de Gata y La Fabriquilla. Al respecto, Crespo ha explicado que la Consejería está “recabando todos los informes sectoriales” para confeccionar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que permita iniciar los trámites de la adjudicación y ha anunciado que “a final de año podría estar completa esta documentación relativa a una obra fundamental que estamos poniendo en marcha con toda la delicadeza que se merece el Parque Natural y su entorno”.



La titular del ramo ha apuntado que, sumando los proyectos en licitación y en ejecución, el Gobierno andaluz “tienen en macha obras financiadas a través del canon del agua en el 80% de los municipios de la provincia de Almería”. A modo de ejemplo, Carmen Crespo ha citado las actuaciones de Tahal y Alcudia de Monteagud, que se espera que concluyan en octubre; del canal de Benínar, que también podrían terminar antes del comienzo de 2022, y de Cuevas de Almanzora, cuyo inicio de obras se está preparando “para final de año”. Asimismo, se ha referido a que las obras de Mojácar y las actuaciones de Fondón y Alhama, en las que el Gobierno andaluz colabora con la Diputación de Almería, se encuentran en licitación.



Actualmente, Desarrollo Sostenible moviliza un total de 126 millones de euros para la puesta en marcha de 12 actuaciones de gran calado de la provincia de Almería en el ámbito de la depuración, el saneamiento, el abastecimiento y la conservación del patrimonio hidráulico.