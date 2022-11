Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 33.000 euros en renovar la cubierta del estadio Juan Rojas miércoles 16 de noviembre de 2022 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa María del Mar Vázquez y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, han visitado la instalación para supervisar la nueva imagen Con el objetivo de que los almerienses practiquen deporte en las mejores condiciones, el Ayuntamiento de Almería continúa invirtiendo en las instalaciones deportivas municipales. En concreto, esta vez ha sido el campo municipal Juan Rojas, que todas las semanas reúne a los deportistas de la familia del Unión Rugby Almería (URA). La alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, han asistido esta mañana a la instalación municipal para comprobar los arreglos que han concluido con la compañía de Miguel Palanca, presidente de URA. Y es que, a través del Patronato Municipal de Deportes, se han invertido más de 33.000 euros para el arreglo de la cubierta del Juan Rojas. Unos trabajos que han consistido en la sustitución de la cubierta, para eliminar la anterior, que se encontraba deteriorada y producía abundantes goteras en días de lluvia. En dos semanas de trabajo se ha instalado la nueva cubierta de chapa precalada blanca y, también, el canalón que recoge toda el agua de la cubierta. Vázquez ha manifestado que “era una reivindicación que llevaba bastante tiempo por los desperfectos que tenía la anterior cubierta y seguimos invirtiendo en el campo. No en vano, el URA es el equipo más importante de la provincia, que cuenta con un programa integrador, es solidario, inclusivo y, además, tiene un equipo femenino”. En esta línea, ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento de la ciudad con “todas las inversiones que están realizando para mejorar las instalaciones porque aquí entrenan 400 personas a la semana y merecen que se invierta y mejore en este estadio, que provocará que sigan ampliando el número de aficionados y participantes en este deporte”. Asimismo, la alcaldesa ha desarrollado que “el proyecto con el nuevo plan de instalaciones que se ha aprobado contempla una serie de inversiones y actuaciones que se harán en los próximos años y que esperemos que cada vez más gente tenga posibilidad de este deporte, elegante y primordial para nosotros”. Por su parte, el presidente de URA, Miguel Palanca ha agradecido al Ayuntamiento de Almería “el apoyo que desde hace unos años nos vienen prestando para que el proyecto de URA, que nació en 2013, pueda seguir creciendo y hayamos conseguido tener el segundo mejor equipo de Andalucía en la Segunda División del rugby español”. Por ello, Palanca ha trasladado que con el apoyo se ha conseguido que “veamos rugby de élite en Almería, que la grada acumule más de 1.000 personas en los partidos donde juega el primer equipo, que nuestro URA Clan haya podido ir al Mundial de Irlanda y ha quedado clasificado en el Espíritu del Rugby, no sería posible sin el respaldo del Ayuntamiento y lo agradecemos de corazón, son muchas personas que hacen deporte dentro del respeto, educación y valores”. Unión Rugby Almería cuenta cada vez con más adeptos y prueba de ello son los números que lo certifica. Miguel Palanca ha indicado que “cuando empezamos, en la provincia de Almería había 74 licencias de rugby. En 2019, llegamos a las 700 licencias y, a día de hoy, estamos cerca de las 1.000 personas que practican rugby, lo cual hace que la familia de este deporte haya crecido exponencialmente, es una progresión espectacular y esto se hace porque la administración pública no hace oídos sordos a las actividades que desarrollamos y nos presta su apoyo, como se ha visto con el arreglo de la cubierta de este campo, que es uno de los mejores lugares de España para la práctica de rugby”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

