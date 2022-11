Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Las administraciones apoyan a Almeria como destino turístico deportivo miércoles 16 de noviembre de 2022 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Especialistas del sector se han reunido hoy en el Teatro Cervantes en el Congreso ‘Almería Sports Destination’ para determinar las vías para potenciar el turismo activo El Teatro Cervantes de la capital ha acogido este miércoles 16 de noviembre el I Congreso 'Almería Sports Destination Summit'. Un encuentro en el que distintas administraciones, como el Ayuntamiento o la Diputación, y profesionales del sector turístico y deportivo se han reunido para sacar unas conclusiones finales para potenciar este tipo de turismo activo en la provincia. Todo un éxito en un marco incomparable para lograr la excelencia en cuanto a la organización de eventos deportivos se refiere. El concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha asistido a este acto indicando al respecto que "El Ayuntamiento siempre va a apoyar este tipo de eventos que, esperemos, no sea el último". Almería, ha recordado, "cuenta con un entorno natural inmejorable. Es una ciudad que ofrece montaña, playa e incluso desierto, con un clima envidiable y con una temperatura media anual que pocas ciudades ofrecen en todo el mundo". Además, ha matizado el edil, "contamos con unas instalaciones deportivas de primer nivel, herencia de los Juegos Mediterráneos, y deportes que se están consolidando como el golf, cuyo campo municipal acaba de superar el récord de facturación y de usuarios desde su inauguración hace diecisiete años". Por su parte, el diputado provincial, Álvaro Izquierdo ha resaltado que "para la Diputación Provincial este evento es muy importante para la provincia porque ahonda en uno de los ejes principales de la Diputación: la promoción del deporte". El también alcalde de Enix ha dicho que "la provincia de Almería brilla por su alianza entre el turismo y el deporte, gracias al clima, las instalaciones deportivas y el entorno natural que conforma la provincia. Para nosotros es un privilegio formar parte de este Congreso y contribuir a la promoción de Almería como destino deportivo". Por último, el delegado de Turismo de la Junta en Almería, José Vélez, ha resaltado que "es un orgullo ver a las empresas hoteleras y a las empresas deportivas que van de la mano en este tipo de eventos". Vélez ha finalizado diciendo que "la Junta de Andalucía siempre va a estar al lado de toda actividad que potencie el turismo en la provincia y que genere riqueza para la misma". El objetivo de esta cita ha sido posicionar la provincia como destino turístico para miles de visitantes identificando, para ello, los factores que intervienen en el éxito de un proyecto deportivo, creando protocolos que limiten el riesgo al fracaso y adaptando el evento a la capacidad del territorio, sin olvidar la importancia del patrocinador privado a la realidad futura de los eventos deportvos de Almería. Una de las notas destacadas de la jornada ha sido que Almería, y su provincia, cuenta con unas infraestructuras deportivas envidiables debido a la celebración de los Juegos Mediterráneos del año 2005. Además, su clima y paisajes también la hacen única. La jornada ha sido abierta y gratuita por invitación. Ha contado con cuatro mesas de distinto índole: Instuticional (bajo el nombre de 'El papel de las instituciones en los eventos deportivos). En esta han participado, entre otros, Antonio Orta, del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Almería; y Carmelo Torres, gerente de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT). Ambos han desglosado, en una interesantísima charla, los principales problemas a los que se enfrentan actualmente los organizadores de eventos deportivos para realizar las pruebas en la ciudad y las posibilidades que, turísticamente, ofrece Almería para participantes y visitantes. Igualmente, a lo largo de la jornada se han celebrado otros tres paneles: Patrocinadores (bajo el título 'Best Practices, por qué invierto en deporte'), Promotores y Organizadores de Eventos (con título 'Realidades y dilemas a los que enfrentarse en la organización de un evento deportivo') y Turismo y Evento Deportivo (bajo el nombre 'La atención a los deportistas y sus acompañantes). Justo después se han sacado las conclusiones de este congreso y se ha realizado la clausura final. La jornada ha concluido con una cena con los participantes y asistentes al evento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.