340.000 almerienses se ahorrarán una media de 88 euros en impuestos

lunes 18 de octubre de 2021 , 15:23h

El PP destaca que 340.000 almerienses ahorrarán 30 millones de euros gracias a la bajada de impuestos de Juanma Moreno

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía Espinosa, ha señalado hoy en rueda de prensa que gracias a la bajada masiva de impuestos que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno, y tras la aprobación la semana pasada de la Ley de Tributos Cedidos, 340.000 almerienses se ahorrarán casi 30 millones de euros en impuestos, un dinero que según ha explicado “donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos para ayudar a reactivar la economía”.



Tras denunciar la brutal subida de impuestos que planea el Gobierno de Pedro Sánchez con los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que son opacos y traen poca inversión para la provincia, Espinosa ha recordado que en tres años el Gobierno de Juanma Moreno ha aprobado tres bajadas de impuestos, la última la pasada semana y que va a suponer un ahorro de 329 millones de euros a cuatro millones de andaluces beneficiando sobre todo a aquellos que viven en los municipios más pequeños.

Esta nueva reforma se aplicará a partir del 1 de enero gracias al apoyo de todos los grupos políticos en el Parlamento, excepto PSOE y Adelante Andalucía, y con ella Andalucía ha pasado de ser una de las dos comunidades que más impuestos cobraba, a una de las cinco con menos carga a los contribuyentes.



Rosalía Espinosa ha explicado que en tres años y gracias a la transformación de la Hacienda Pública Andaluza se han recaudado 600 millones de euros más bajando impuestos, hay 120.000 contribuyentes más, 490 empresas se trasladaron a Andalucía solo en 2020, y se han creado más de medio millón de autónomos en tres años.



Respecto a la Ley de Tasas y Precios Públicos que se ha mejorado tras más de 30 años, la parlamentaria del PP señala que supondrá un alivio para mayores de 65 años, menores de 18, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género, personas desempleadas, familias numerosas y discapacitados.



En la provincia de Almería más de 20.000 cazadores y 700 cotos privados tendrán importantes bonificaciones, 500 almerienses con licencia de pesca también tendrán incentivos fiscales, al igual que 12.000 familias numerosas de la provincia, y más de 42.000 personas con una discapacidad superior al 33%.



Por otra parte se ha referido a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 por un valor de 43.800 millones de euros, de los que 13.000 irán destinados a Sanidad, 1.000 millones más que en 2021. También suben las partidas de Educación y Políticas Sociales.



Para Espinosa el mayor reto de estos presupuestos serán los Fondos Next Generation. Sobre ellos ha explicado que España va a recibir 140.000 millones, 69.000 de ellos a fondo perdido y que no hay que devolver, y de ellos el 70% tienen que estar comprometido en 2022 y el 30% restante en 2023.



De estos fondos europeos, la parlamentaria del PP ha explicado que a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha hecho público el reparto entre las autonomías, hemos calculado que Andalucía debe recibir un 18% porque somos el 18% de la población. Esto debe suponer como mínimo unos 531 millones de euros para Educación, 449 millones para Igualdad, 239 para Empleo, 199 para Vivienda, 181 para Energía, 143 para Salud, además de otras cantidades para otros objetivos que aún están sin definir por la falta de transparencia del Gobierno de España.



Rosalía Espinosa ha anticipado también que de los 143 millones de euros en materia sanitaria de Fondos Next Generación, 11 van a venir a la provincia y se van a invertir en un nuevo TAC para el Hospital de La Inmaculada (500.000 euros), una Resonancia Magnética para el Poniente (1 millón de euros), un Acelerador Lineal para el Área de Oncología de Torrecárdenas (2,5 millones de euros), una Braquiteramia (800.000 euros) Gammacámara (500.000 euros) y Hemodinánima (1,6 millones euros) para Torrecárdenas, y el PET TAC (1,8 millones de euros) también para nuestro Hospital de referencia.



Con estas cifras la parlamentaria del PP se ha mostrado optimista y ha señalado que tal y como anunció el partido el PET TAC será una realidad en el primer semestre de 2023 gracias a al dinero de los Fondos Next Generation y a la buena gestión del Gobierno de Juanma Moreno.



En cuanto a Servicios Sociales que recibirá para toda Andalucía 450 millones de eruos, Rosalía Espinosa ha informado que la Consejería está diseñando una transformación de los servicios sociales comunitarios, estudiando la construcción de complejos residenciales y de servicios con apartamentos para personas mayores, estudiantes y discapacitados que podrán ser utilizados por miles de personas. A ello se suma un nuevo proyecto de viviendas colaborativas para personas mayores y universitarios, residencias de cuidados intermedios etc.



Rosalía Espinosa ha explicado que a políticas de infancia se van a destinar 21,7 millones de euros, y a políticas de accesibilidad 17 millones de euros, y todo esto se hará en colaboración con Ayuntamientos y entidades sociales.



Es por todo lo anterior que la parlamentaria del PP afirma que los presupuestos de la Junta para 2022 son vitales ya que aunque el Gobierno de España aún no ha enviado a Andalucía el dinero de Europa que le corresponde lo tendrá que transferir en breve y tendremos que tenerlo todo preparado para comprometer el gasto entre 2022 y 2023 y hacerlo de forma que transforme realmente Andalucía, no como ocurría con los gobiernos socialistas que malgastaron el dinero.



Por último manifiesta que preocupa mucho al PP Andaluz que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus franquicias en Andalucía aprovechen la inversión procedente de Europa para continuar recortando la financiación autonómica ya que desde 2009, año en el que el PSOE pactó el actual modelo de financiación autonómica con ERC, Andalucía pierde cada año entre 800 y 900 millones de euros que Pedro Sánchez utiliza para regar a las comunidades de sus socios de gobierno.