36 personas rescatadas en 4 pateras, una de ellas a remo

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a un total de 36 personas de cuatro pateras distintas, la última de ellas una embarcación sin motor --navegaban a remo-- que contaba con 14 varones de origen magrebí y que ha sido localizada a 36 kilómetros al este de Las Negras, pedanía de Níjar (Almería). Desde el organismo de rescate se ha confirmado a Europa Press que ha sido la Salvamar Spica la que ha recogido sobre las 19,30 horas a estos indocumentados que han sido trasladados al Puerto de Almería. A este mismo sitio se ha llevado a otras 22 personas que viajaban a bordo de tres pateras localizadas en el mar de Alborán. Así, la tripulación de un avión de la OTAN ha comunicado al centro coordinador de Almería la presencia de una patera a unas 45 millas náuticas del litoral de Cabo de Gata. Salvamento Marítimo ha activado a la Salvamar Spica que, en su travesía, ha encontrado otras dos embarcaciones con varias personas a bordo. En concreto, ha rescatado a 14 varones y una mujer magrebíes ocupantes de una primera patera, y posteriormente ha auxiliado a un varón subsahariano que viajaba solo y a seis varones magrebíes a bordo de una tercera embarcación. Otras 55 personas han sido localizadas en las últimas horas intentado llegar al litoral de Almería en patera o bien una vez habían desembarcado tras tocar tierra y se ha encontrado el cuerpo sin vida de un varón ocupante de una ellas que habría caído al agua frente a la Playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería).

