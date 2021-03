Sucesos 37 detenidos por introducir billetes falsos de 500 euros martes 23 de marzo de 2021 , 09:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y EUROPOL





Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y con EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la introducción de moneda falsa en España, concretamente billetes de 500 euros. Durante la operación, 37 personas han sido detenidas en diferentes provincias de España acusadas de cometer delitos de organización criminal, falsedad documental, falsificación de moneda, estafa, blanqueo de capitales y delito contra la salud pública. La operación continúa abierta en estos momentos y no se descartan nuevas detenciones.



Las investigaciones comenzaron en octubre de 2019, cuando los agentes detectaron diversos billetes falsos de 500 euros en diferentes localidades de la provincia de Granada. Posteriormente, se detectaron nuevos ejemplares de la misma falsificación por el resto de la comunidad autónoma de Andalucía. Las investigaciones revelaron que uno de los investigados se había desplazado desde la localidad alicantina de Santa Pola hasta Sevilla para realizar la venta de algo más de 170 piezas. Días más tarde, comenzaron a aparecer estos billetes falsos en el circuito financiero introducidos por el sistema del goteo.





Introducción de moneda falsa en cajeros automáticos

Tras un año de investigación conjunta, que ha resultado muy compleja debido a las continuas medidas de seguridad tomadas por los investigados, se llevó a cabo la explotación de la operación, interviniéndose un total de 402 billetes de 500 euros falsos (201.000 euros) durante los 16 registros llevados a cabo. También se les intervino anabolizantes de diferentes tipos, 12.000 euros en bitcoin, 32.000 euros en dinero legítimo, dos armas simuladas y varias armas prohibidas. Las provincias donde más billetes se han interceptado son Alicante, Almería, Barcelona, Granada, Sevilla y Valencia. En la capital catalana fueron identificadas varias personas de nacionalidad rumana cuando trataban de introducir la moneda falsa a través de cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias, utilizando para ello las conocidas mulas, es decir, personas que abren las cuentas a cambio de una recompensa económica. Por esta razón, se han visto afectadas varias entidades bancarias de España.





