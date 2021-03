Sociedad Cómo escribir tu nombre en código binario Escucha la noticia Hay muchos sistemas de encriptar mensajes, y algunos de ellos son muy complejos, pero coinciden en que la idea inicial es que el humano que lo ha emitido, y el humano que lo recibe, se entiendan, y a la vez, que el resto de los humanos no logren descifrarlo. Para conseguir éxito en ese proceso, ambas partes deben tener una clave o un patrón que permita tanto cifrar como descifrar, pero como hemos indicado, se idean para que sea una comunicación entre humanos, aunque ésta deba pasar por medios tecnológicos para alcanzar su objetivo. Ahora bien, hay un lenguaje usado para que el hombre y la máquina se entiendan: se trata del código binario. Además, pasando ese código binario a letras, los humanos no solo entienden las máquinas, sino que también se divierten. QUÉ ES EL CÓDIGO BINARIO Este código solo usa los números 1 y 0, pero con ellos se pueden escribir palabras en cualquier idioma, construir frases, y poner cifras. Sí, es algo complejo, pero en la web ConvertBinary lo puedes hacer de modo automático gracias a su traductor binario, y por tanto solo debes introducir aquello que quieres traducir, y listo. El alfabeto binario comienza con el 1 precedido por ceros, por ejemplo, el 0001 sería la A, la B, se correspondería con el 0010, la C sería el 0011… Y existe también una traslación matemática, es decir, que éstas cifras no se producen de modo aleatorio, ya que mediante una división se logran traducir los números en código binario. Hemos indicado que es un lenguaje usado para la comunicación entre hombre y máquina, pero su origen es anterior a la época en la que comenzó la computación, si bien con ella supuso su implantación en el mundo tecnológico. En la antigua China llegaron a utilizar un código de tres cifras, y en 1610 Sir Francis Bacon ya mencionaba la posibilidad de concentrar el leguaje en dos únicos dígitos, en 1670 es Juan Caramuel quien publica un libro que ya concreta el código binario, y luego es Leibniz quien lo detalla más aún, y en 1854 George Boole redacta un artículo en el que se fijan las principales características de este sistema. El 8 de enero de 1940 es presentada la "Calculadora de Números Complejos" cuya base es, precisamente, el lenguaje binario. PARA QUÉ USAR EL CÓDIGO BINARIO El código binario, como hemos indicado, se ideó para establecer la comunicación entre el hombre y la máquina, pero a día de hoy se puede utilizar para mandar mensajes secretos, y ahí es donde la lista es infinita, y puede ser entre una pareja de enamorados, por ejemplo, o una manera anotar tus citas privadas. Incluso podría ser utilizado por los estudiantes para escribir “chuletas”… es verdad que resultaría poco operativo para un texto largo que luego tengamos descifrar nosotros mismos, pero sí que puede servir para anotar palabras o fechas que permitan salvar un examen.