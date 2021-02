Capital Ampliar 374.658,68 euros para la “Remodelación de la Plaza del Obispo Casanova y entorno. El Alquián” lunes 22 de febrero de 2021 , 17:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El dato del período medio de pago global a proveedores del Ayuntamiento de Almería, en este caso del pasado mes de enero, que se situó en 17,50 días, una variable económica que viene manteniendo “mes a mes el Ayuntamiento como norma, entendiendo que el pago a los proveedores por los servicios prestados, en tiempo y forma, permite colaborar en el desarrollo de la economía local, garantizando con ello una ayuda, en un momento tan delicado como el actual, a autónomos y pequeñas y medianas empresas”, ha recordado Vázquez. Y nuevamente a Junta de Gobierno se ha llevado para su aprobación sendos proyectos, adaptados conforme a los requerimientos necesarios para su ejecución por parte de la Diputación Provincial, bien con fondos propios o a través de ayudas europeas (EDUSI). El primero de ellos es el proyecto de obras de “Remodelación de la Plaza del Obispo Casanova y entorno. El Alquián” que, por importe de 374.658,68 euros y un plazo de ejecución de seis meses, vendrá a generar un nuevo espacio peatonal, totalmente accesible, alrededor de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. También se ha aprobado el proyecto de ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento de caminos del término municipal de Almería. Plan Provincial de Caminos 2020, de la Diputación Provincial de Almería. Este proyecto permitirá la modernización de 35 caminos rurales en la capital, con una inversión de 675.000 euros que dará cobertura a todos los barrios agrícolas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

