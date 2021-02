Capital La aprobación inicial del presupuesto de Almería será a mitad de marzo lunes 22 de febrero de 2021 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento pondrá en marcha a lo largo del mes de marzo una Unidad de Orientación de Empleo



La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la aceptación de la subvención de la Junta de Andalucía, por importe de 86.229,96 euros, que permitirá al Ayuntamiento de Almería la puesta en marcha de una Unidad de Orientación de Empleo en el marco del programa 'Andalucía Orienta'. A esta subvención el Ayuntamiento añade la aportación, para la puesta en marcha de este servicio, de otros 42.327,14 euros. En total, el presupuesto para esta actuación es de 128.557,10 euros.



La aceptación de esta subvención se produce en base a la resolución de fecha 22/12/2020, por la Dirección Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, para la realización de acciones dirigidas a prestar orientación y asesoramiento de las personas demandantes de empleo a través de la Gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción, en el marco de los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción.



Como ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, “esta unidad de orientación quedará ubicada en las dependencias municipales sitas en la calle Alcalde Muñoz y estará conformada por dos personas. Será a principios de marzo, por el periodo inicial de un año, cuando esté operativa esta oficina, en horario de 7,45 horas a 15,15 horas, de lunes a viernes”.



Vázquez ha subrayado que, en el marco de los planes de empleo municipales, “este servicio está dirigido a personas inscritas como demandantes de empleo, y especialmente a colectivos que presentan mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, ofertando un amplio número de servicios, con el objetivo de atender diferentes perfiles y necesidades, tanto en materia laboral como de formación”.



'Andalucía Orienta' es un programa de empleo de la Junta de Andalucía, dirigido a personas demandantes de empleo que ofrece, entre otros servicios, asesoramiento en la búsqueda de empleo, orientación y acompañamiento, en definitiva, ayuda al proceso de inserción laboral..., todo ello en aspectos como la elaboración de curriculum, información de procesos de oposiciones, prestando ayuda en procedimientos de acreditación en competencias profesionales (certificado profesional), acceso a otros programas de empleo, prácticas profesionales... estamos hablando de un programa que puede servir como puerta de acceso al mercado laboral.



Presupuesto 2021

Por otro lado, la portavoz del Equipo de Gobierno ha adelantado, a preguntas de los medios de comunicación, la intención de “llevar a aprobación las cuentas municipales de 2021 el próximo mes de marzo”, presupuesto que ha indicado “seguimos negociando con el resto de fuerzas políticas con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible”.



En la línea de lo ya manifestado sobre los presupuestos, tanto por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, como por el titular de Economía, Juan José Alonso, Vázquez ha reiterado “que las cuentas de 2021 vienen condicionadas por la merma de los ingresos, estimada porcentualmente entre el 9 y el 16%”, reconociendo las “dificultades en el diseño de un presupuesto muy condicionado por la situación económica y el esfuerzo que ya viene haciendo el ayuntamiento atendiendo a las necesidades de las personas y los colectivos más afectados por la pandemia”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

