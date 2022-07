Almería 38 niños saharauis volverán a disfrutar de unas vacaciones en paz en Almería martes 26 de julio de 2022 , 22:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Amigos del Pueblo Saharaui ha contado de nuevo con el apoyo de la Diputación y los ayuntamientos de Almería y Roquetas El día 21 llegaron a Almeria los primeros menores saharauis que participan en el programa de Vacaciones en paz 2022, y el día 28 llegarán los 10 últimos niños. En total la provincia acoge a 38 menores procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf. Se trata de menores de 8 años de edad, que salen por primera vez de los campamentos.

Tras muchos días de espera, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui dice que en breve dará por finalizada la operación llegada, que ha sufrido retrasos, por problemas técnicos burocráticos, según nos informaron desde el ministerio de juventudes saharauis. Lo cierto es que el día 21 de junio se aprobó en consejo de ministros el programa, pero no fue hasta el día 29 que se hizo la publicación en el BOE. En este sentido, "queremos hacer mención especial a la oficina de extranjeros de Almería, que puso a nuestra disposición todos los recursos para que en tiempo record pudiéramos tener la autorización pertinente".

Pese a las dificultades de este verano, en el que los menores no estarán 2 meses, si no algo menos, "estamos satisfechos de poder retomar el programa después de los 2 años de pandemia, y de haber conseguido 38 familias para estos pequeños embajadores" afirman.

El alcalde de Almería recibirá a los niños saharauis mañana y el presidente de Diputación les dará la bienvenida el viernes. Estas 2 instituciones, junto al ayuntamiento de Roquetas de Mar, apoyan nuestro programa sufragando parte de los gastos para que puedan viajar desde Argelia hasta Almería.

El dia de la llegada de estos 28 primeros niños, se vivieron momentos de emoción por parte de las familias de acogida, que esperaban ansiosas el reencuentro con sus pequeños, la mayoría, la primera vez que viven esta experiéncia

El equipo médico de pediatras de Torrecárdenas, Con Maria Angeles Vázquez al frente, como todos los años, evalúa a los pequeños en esa primera revisión en cuanto llegan, para poder detectar posibles anomalías en el estado de salud y que podamos atender de manera más eficaz dado el poco tiempo del que disponemos.

Ya solo nos queda ofrecerles una atención médica y un verano cargado de sonrisas, lo que posibilitará que estos niños regresen cargados de fuerzas para afrontar las duras condiciones de vida en el desierto.

