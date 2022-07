Almería Jornada de recepción a los nuevos inspectores de Policía Nacional en prácticas martes 26 de julio de 2022 , 22:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado suplente, Juan Ramón Fernández, secretario general de la Subdelegación, acompañado por el comisario jefe de Operaciones de la Comisaría provincial, Pedro Simarro y el inspector jefe responsable de formación de Policía Nacional, Daniel Aleixandre Huarte, ha recibido en la Subdelegación del Gobierno a los cuatro nuevos inspectores que desarrollan en la actualidad su periodo de prácticas en la Comisaría provincial de Almería. Durante el encuentro, los cuatro futuros inspectores han recibido distintas ponencias sobre el funcionamiento y tareas competencia de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno por parte de distintos responsables de las unidades que integran la Subdelegación en Almería. Asimismo, se ha desarrollado por la jefa de servicio de Sanciones, María de la Cueva Ruiz-Chena, una ponencia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Los nuevos inspectores realizan actualmente sus prácticas en distintas especialidades y completarán su formación durante los próximos meses en las diferentes brigadas provinciales en la Comisaría de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

