4-1: El Almería se reencuentra con el triunfo

domingo 28 de febrero de 2021 , 09:24h

Escucha la noticia







La UD Almería se reencontró con el triunfo en LaLiga SmartBank y lo hizo con solvencia para dejar sin opciones al Lugo sobre el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos (4-1). Los indálicos protagonizarían un monólogo de juego ofensivo en el que Sadiq, Lazo y Corpas, en dos ocasiones, se convertirían en los goleadores de una jornada en la que el colectivo brilló, demostrando que el equipo sigue enganchado a la zona de ascenso directo.



Las novedades volvieron a ser protagonistas en una formación inicial rojiblanca en la que se encontraban Makaridze; Balliu, Ivanildo, Cuenca, Akieme; Samú, Morlanes, Aketxe, Lazo, Villalba y Sadiq Umar.



Desde el comienzo del encuentro hasta la conclusión de la primera mitad sería un monólogo de la UD Almería, que no tardó en adelantarse en el electrónico. En concreto, era el minuto 8 cuando Sadiq cayó derribado en el interior del área y el colegiado señalaba penalti. Es cierto que el delantero nigeriano falló en el lanzamiento, pero sí acertó en el rechace posterior a la parada de Cantero.



Nuestros representantes vivían en las inmediaciones del área lucense. Los visitantes, por su parte, estaban completamente replegados y no incomodaban a Makaridze. En esas, en el minuto 19, se pitó una nueva pena máxima a favor de los locales. Sin embargo, tras revisión del VAR, este sería anulado al interpretar que había una falta de Sadiq en el intento de remate anterior.



Siguieron sucediéndose los acercamientos almerienses hasta que, en el 38, el primer remate del CD Lugo acabó con el colegiado señalando penalti por mano de Ivanildo. Todo ello después de revisar la acción en el VAR. Manu Barreiro no perdonaba y establecía el 1-1.



La UD Almería volvió a convertir el partido en un monólogo con la llegada del segundo acto. Aunque antes del descanso Aketxe obligó a esforzarse a Cantero en la ejecución de un libre directo, sería justo después de la reanudación cuando Lazo cerraba con gol una triangulación iniciada por Samú Costa y en la que Akieme le hacía la asistencia al futbolista natural de Sanlúcar de Barrameda.



Con el luminoso reflejando un 2-1, José Gomes realizó la primera modificación desde el banquillo con la incorporación de Corpas en detrimento de Aketxe. Precisamente, el jugador recién entrado protagonizaría una ocasión clara cuando apenas llevaba un minuto en el terreno de juego, pero el cancerbero lucense hizo una sensacional estirada en el disparo del jienense desde la frontal.



En cualquier caso, Corpas dio bastante refresco al ataque del Almería hasta el punto de que haría un doblete durante la contienda. Antes de eso, Makaridze hizo una buena parada en un intento de Campabadal.



Fue entonces, en el minuto 68, cuando Sadiq se encontró con el poste en un mano a mano con Cantero, tras recibir un pase de Corpas, y este último marcaría aprovechándose del rechace de la madera. Estos mismos jugadores volverían a ser protagonistas poco después cuando el nigeriano cedía en bandeja el 4-1 al de Linares. En ese instante, el cronómetro marcaba el 74.



José Gomes agotaría cambios con la amplia ventaja, por lo que Schettine y César de la Hoz ocuparían las posiciones de Umar y Samú Costa. No obstante, la historia de la confrontación estaba llegando a su fin, confirmándose que la UD Almería, a través de un juego solvente, se reencontraba con la victoria y volvía a demostrar que quiere seguir enganchada a la lucha por el ascenso directo.