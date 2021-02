Balliu vio la décima amarilla y Sadid suma 13 goles

domingo 28 de febrero de 2021 , 09:26h

Iván Balliu, lateral derecho de la UD Almería, será baja la próxima jornada de Liga en la que los rojiblancos visitarán al Girona en el Estadio de Montilivi; en concreto el domingo, 7 de marzo, a las 21 horas. El jugador del conjunto almeriense estaba apercibido de sanción al tener nueve tarjetas amarillas y al ser amonestado ante el Lugo cumple el segundo ciclo por acumulación de amonestaciones y por lo tanto será suspendido por el comité de competición.

Otros tres futbolistas estaban en la misma situación, Sadiq, no fue vio tarjeta, así como Maras y Centelles, que no fueron amonestados. Al no haber tampoco lesiones, Balliu será la única baja en los rojiblancos.

Por otro lado la plantilla tendrá dos días de descanso y comenzará a prepararel encuentro de Montilivi el martes, a las10,15 horas, en el Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Sadiq Umar, delantero de la UD Almería, volvió a marcar en el partido frente al Lugo y aumenta su cuenta particular a trece goles, pero José Corpas se le acerca al contabilizar ya 11 tantos después de los dos que le hizo al conjunto lucense en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. El delantero nigeriano y el extremo jiennense son los máximos goleadores rojiblancos y también están entre los mejores realizadores del campeonato.

Entre los dos suman 24 de los 42 goles que lleva a favor la UD Almería, que es el máximo realizador de la categoría de plata del fútbol español, superando al Espanyol (38) y al Mallorca (27). Además los rojiblancos son los que más marcan como locales (27 en 14 partidos) y los segundos a domicilio (15 en 13 encuentros).

Al término del partido Corpas hablaba en UDA Radio y Dipalme Radio, y al margen de mostrar su satisfacción personal por los dos goles, destacaba sobre todo el trabajo de equipo: "Con el gol de Sadiq parecía que todo iba a estar más de cara pero cuando el rival viene a encerrarse es muy complicado porque tienes que darle mucho ritmo a la pelota. Teníamos el dominio, pero no el partido. En la segunda lo hemos conseguido. La lupa la tenemos siempre. Somos un equipo hecho sobre el papel para ascender y tenemos esa exigencia siempre. Unas veces sale y otras no. Veníamos de dos derrotas ante rivales directos, y era importante sumar los tres puntos”.