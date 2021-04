4-3: Las rojiblancas le dan la vuelta a un 1-3 frente a un gran Híspalis

domingo 18 de abril de 2021 , 10:06h

¡Espectacular! Así sería el modo en el que el Almería Femenino superó a un gran Híspalis en el Estadio de la Juventud Emilio Campra. Fátima adelantó a las locales al poco del comienzo, pero perdonaron demasiadas oportunidades claras, permitiendo a las sevillanas llevar el electrónico a un 1-3. Fue entonces cuando las indálicas reforzaron el lema de ‘Almería nunca se rinde’ al remontar con una buena actuación de la propia Fátima, que logró un hat-trick, y un tanto de Paqui. De este modo, se cerró el 4-3 que da a nuestras representantes tres puntos vitales para la lucha por la permanencia.



Agustín Sánchez introdujo una novedad significativa en la formación inicial como era la entrada de Ani para ocupar la portería. Así pues, al margen de la guardameta, el once lo completaban Irene, Pilar, Esther, Eva, Anita París, Cristina, Ana Carrascosa, Jessi, Nadia y Fátima.



En la primera mitad, las rojiblancas vivirían en primera persona la crueldad del fútbol cuando perdonas demasiado en las oportunidades claras de gol, pues al descanso se llegaría con 1-2, con remontada sevillana incluida. Este factor era imposible de presagiar a tenor de cómo se desarrollaron los minutos del comienzo.



El Almería Femenino salió mejor a la contienda y una buena prueba de ello fue que, en el minuto 5, Fátima aprovechaba un rechace de la portera para convertir el primer gol de la jornada.



Las indálicas tuvieron acciones como para haber ampliado su renta, siendo Nadia López la protagonista de dos muy destacadas. En concreto, la atacante logró marcharse de la meta con un regate, pero una defensora se interpuso en la trayectoria de la pelota, mientras que, poco después, un disparo de la ‘10’ se fue por encima del larguero.



Se vivió entonces el primer momento en el que las almerienses comprobarían que en el fútbol no siempre va venciendo quien está dominando sobre el césped, puesto que, en el minuto 22, un centro-chut de blanca se convertía en el 1-1.



El Almería, a pesar de la llegada del empate, seguiría generando acciones de peligro. Así pues, la portera del Híspalis hizo una gran parada en un mano a mano con Fátima. Minutos más tarde, Ana Carrascosa probó fortuna con un golpeo tras un error en el saque de la arquera rival, pero el balón salía rozando el poste.



Las locales había vuelto a desaprovechar su dominio en el juego para situarse por delante en el electrónico y esta situación derivó en que las visitantes tuvieran vida como para lograr el 1-2 al filo del descanso. Además, la reanudación se produjo de la peor forma imaginable para los intereses del Almería, ya que Raquel batía a Ani al regresar de los vestuarios. Era el 1-3.



Con la desventaja ampliada, la UD Almería Femenino se lanzó en busca de la portería contraria, consciente de que los tres puntos eran fundamentales de cara a sus aspiraciones de permanencia en la Primera División Nacional Femenina. En esas, en el minuto 59, Jessi realizó una buena internada por la banda derecha, centró al corazón del área y Fátima mandaba el cuero a la red (2-3).



El tiempo restante sería un monólogo indálico hasta el hecho de encontrar la victoria en apenas dos minutos, los que transcurrieron entre el 74 y el 76. En este sentido, Paqui —que ingresó al partido en el inicio del segundo acto— se marchó de Almu y ponía su nombre al 3-3. Acto seguido era Fátima, tras la ejecución de un saque de esquina, la que cerraba su hat-trick particular y hacía el 4-3 definitivo.



El triunfo permite a la UD Almería Femenino sacar seis puntos a la zona de descenso, aunque, eso sí, a falta de que se juegue el duelo directo de la zona roja entre Polideportivo San Miguel y Castuera. Además, las rojiblancas se colocan novenas con dos puntos de ventaja con respecto al Sporting de Huelva, que pasa a ser décimo tras empatar frente al Santa Teresa B.

Ficha técnica:

UD Almería Femenino: Ani; Irene, Pilar, Esther (Sonia, min. 60), Eva Campoy (Flores, min. 60), Anita París, Cristina (Paqui, min. 45), Ana Carrascosa, Jessi, Nadia (Mireya, min. 85) y Fátima.



CD Híspalis: Almu; Alfaro, Camero, Martita, Vero, Pizarro, Tere, Nuria, Raquel, Ana y Blanca.



Goles: 1-0, min. 5: Fátima. 1-1, min. 22: Blanca. 1-2, min. 42: Camero. 1-3, min. 2-3, min. 59: Fátima. 3-3, min. 74: Paqui. 4-3, min. 76: Fátima.



Árbitra: Inmaculada Montosa Jiménez, del colegio de Almería. Amonestó a Fátima, Ana Carrascosa y Nadia por parte del Almería Femenino, así como a Pizarro, del Híspalis. Además, expulsó a Alfaro del CD Híspalis, en el minuto 55, como consecuencia de dos cartulinas amarillas.



Incidencias: partido correspondiente a la jornada número 22 dentro del grupo IV de la Primera División Nacional Femenina. El encuentro se disputó, a puerta cerrada, en el Estadio de la Juventud Emilio Campra.