1.081 almerienses inscritos en las pruebas para lGraduado en ESO para mayores de 18 años

sábado 17 de abril de 2021 , 18:46h

Estas pruebas, que tienen lugar mañana sábado 17 de abril, están concebidas como una segunda oportunidad para el alumnado andaluz que abandonó el sistema educativo de manera prematura y para aquellas personas que en su día no pudieron formarse





Un total de 1.081 personas se han inscrito para participar en Almería en las pruebas para la obtención del Graduado en Educación Secundaria Obligatoria que se realizarán mañana sábado, 17 de abril, de manera simultánea en todas las provincias. Constituyen una vía para que los mayores de 18 años puedan acceder a esta titulación, básica en el sistema educativo, que les permite, a su vez, continuar su formación académica en los niveles superiores de Bachillerato y Ciclos Formativos.



La Consejería de Educación y Deporte ha adoptado todas las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias por el COVID-19 para que los exámenes se desarrollen con las máximas garantías.



Las pruebas para la obtención del Graduado en Secundaria están concebidas como una segunda oportunidad para el alumnado que abandonó el sistema educativo de manera prematura, así como para aquellas personas que en su día no pudieron formarse. La Consejería de Educación y Deporte realiza cada año dos convocatorias, en abril y junio.



Para la organización de las pruebas, que se desarrollan en jornada de mañana y tarde, se han constituido un total de 7 comisiones evaluadoras en la provincia.



Los contenidos de los ejercicios son los correspondientes a la Educación Secundaria para personas adultas y se organizan en torno a tres ámbitos de conocimiento: Científico-Tecnológico, Comunicación y Social. Para obtener el título es necesario aprobar los tres ejercicios, si bien en caso de no superar el conjunto de las pruebas se mantienen las calificaciones de los ámbitos superados con validez en todo el territorio nacional. De este modo, los aspirantes podrán optar al Graduado examinándose de los ámbitos suspensos en sucesivas convocatorias.



Asimismo, las personas que previamente hayan cursado la Educación Secundaria, en el régimen general o para personas adultas, y hayan superado determinadas materias o ámbitos estarán exentas de la realización de las pruebas correspondientes, de acuerdo con las equivalencias establecidas.



Una vez concluidas las pruebas del 17 de abril, se abrirá un nuevo plazo de presentación de solicitudes, desde el 19 de abril hasta el 10 de mayo para participar en la convocatoria correspondiente al mes de junio de 2021.



Medidas de prevención

Será obligatorio el uso de mascarilla tanto en el acceso como en la permanencia en el centro docente, con las excepciones reguladas por la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, mascarilla con la que deberá acudir cada aspirante a la prueba correspondiente, aunque los centros también contarán con una provisión de este material para casos excepcionales.



Las autoridades sanitarias también han recomendado que el alumnado acuda con su propio dispensador de hidrogel y lo use antes y después de cada examen, aunque el centro contará con dispensadores de geles a disposición del público: el objetivo es evitar la concentración de alumnado en torno a los dispensadores procurados por el centro, que estarán situados en los accesos del edificio y en la entrada de las aulas para minimizar su manipulación por muchas personas de manera reiterada. Dada la recomendación de no compartir material, el alumnado debe asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas. Las fuentes de agua estarán precintadas, de manera que el alumnado que lo precise deberá ir provisto de agua embotellada.