4 formas de proteger tu terraza del viento

El otoño sigue siendo una época genial para disfrutar de tu balcón o terraza, dependiendo del lugar que vives, puede que incluso sea mejor que el verano porque el calor no es tan intenso y apetece desayunar, comer o echarse una siesta al aire libre durante la tarde. Sin embargo, en otoño hay otros detalles que cuidar si queremos pasar tiempo en la terracza de casa. Los dos principales son las lluvias y el viento. ¿Qué podemos hacer para que estos factores climáticos no nos impidan aprovechar la terraza? Por una parte, la lluvia, además de limitar la posibilidad de usar la terraza, hace que el mobiliario se desgaste más rápido. Los muebles de madera son de los que más sufren si no tienen un buen tratamiento impermeabilizante. Así que es importante contar con algún sistema en tu terraza que permita bloquear la lluvia. Un toldo desplegable clásico es una buena opción si vives en un lugar con lluvias suaves, pero si es un lugar propenso a tormentas intensas, es mejor que consideres instalar una marquesina o pérgola más resistente. Incluso puedes optar por cerrar tu terraza con cristales. También recuerda proteger tus muebles con fundas impermeables. Por otra parte, el viento fuerte no solo es desagradable cuando estamos al aire libre, sino que puede ser dañino para la salud, y arrastra hojas, tierra y basura de la calle. Para proteger tu terraza del viento existen varias opciones que además de soluciones funcionales, son complementos estéticos. Antes que nada, estudia en qué dirección sopla el viento en tu terraza con más frecuencia para que refuerces la protección en ese lado. A continuación, te traemos 4 sugerencias para bloquear el viento en los espacios exteriores de tu hogar: 1- Cortavientos natural La primera solución es crear una barrera natural, es decir, una cerca de plantas que cumpla con el papel de cortavientos. Si tu terraza recibe vientos fuertes, opta por arbustos frondosos que puedas plantar en maceteros grandes y alargados, y con una buena proyección vertical. Si los vientos no son muy intensos, puedes usar bambú, que crece muy rápido, o varias plantas trepadoras enredaderas en una malla o una serie de celosías. Lo que debes tener en cuenta si vas a usar un cortavientos de plantas, es que deben ser plantas resistentes y que esta solución requerirá de más cuidados que una opción sintética. 2- Toldos Existen varios tipos de toldos que pueden ayudarte a proteger tu terraza del viento. Tenemos los toldos tipo pérgola y toldos vela que ayudan a proteger la parte superior de tu terraza. Luego están las mallas de ocultación que se instalan alrededor de todo el balcón. Son similares a los toldos, pero se trata de un elemento bajo que solo cubre hasta aproximadamente la cintura. También está el toldo lateral que es una opción versátil ya que lo puedes plegar y desplegar en cualquier momento. Los toldos laterales son fáciles de manipular y se pueden cambiar de lugar en la terraza según la dirección del viento. Lo bueno de los toldos es que se limpian e instalan con facilidad, y puedes simplemente pedirlos en línea. 3- Biombos Los biombos son soluciones geniales para dividir ambientes, complementar el diseño y pueden ayudar con el viento, pero para esta última tarea deben ser biombos robustos. Los biombos con estructuras livianas no resistirán grandes vendavales a menos que refuerces su base con peso. 4- Vallas de fibra natural o sintética Es una opción muy popular porque es asequible, fácil de instalar y no necesita de muchos cuidados. Los modelos más comunes son las vallas o mallas de cañizo, seto, brezo y mimbre. Puedes optar por un modelo de fibra natural o de PVC. Ambos están disponibles en distintas alturas. Los modelos naturales son más frescos, lo que se agradece en verano, y aportan una sensación de calidez al espacio. Los modelos sintéticos son más resistentes y duraderos, por lo que son una opción interesante si hay vientos y lluvias fuertes en tu región.