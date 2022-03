Sucesos 4 heridos en una colisión frontal entre dos vehículos ante el túnel de Bayyana miércoles 09 de marzo de 2022 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Cuatro personas han sido evacuadas a un centro hospitalario de Almería este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en una colisión frontal que se ha producido en la carretera AL-14 de la capital almeriense, entre el Puerto de Almería y el túnel de Bayyana que da acceso a la autovía A-7. Los hechos han tenido lugar poco antes de las 8,10 horas cuando un alertante ha avisado del choque entre dos turismos, por lo que se ha dado aviso a Guardia Civil, Policía Local, bomberos y efectivos sanitarios. A su llegada, los miembros del servicio de bomberos han tenido que intervenir para sacar de los vehículos a un total de cuatro personas mayores de edad, dos de ellas graves, que habían quedado atrapadas en los coches, por lo que han tenido que ser excarceladas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.