4 Inversiones para Ganarle a la Inflación

La inflación acaba de llegar al 4% en España, su nivel más alto desde 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. A pesar de la subida en los precios de la electricidad, alimentación y otros artículos, la tasa básica de interés es del 0%. Es decir, el dinero pierde valor. Una alternativa para superar la inflación son los CFD, contratos por diferencia. A través de estos contratos, se puede invertir en materias primas, criptomonedas, mercado forex y en otros medios capaces de superar el alza de precios. Teniendo en cuenta que a principios de 2021 no había inflación en España y que, a finales del año pasado, el escenario era de desinflación, la búsqueda por protección se hace más urgente. Como explica la página web Consumer.es, "el primer efecto es la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores". La siguiente lista presenta 4 estrategias con los CFD. Mercado Forex Invertir en divisas es un método muy común para alcanzar rendimientos. En marzo de 2020, cuando la COVID-19 pasó de una epidemia a una pandemia, el dólar registró una fuerte alza en todo el mundo, pero en pocos días empezó a caer. En diciembre, el euro y la libra esterlina ya habían subido un 15%, el dólar australiano un 35% y el dólar canadiense un 13%. Con la inflación en alza, los Bancos Centrales serán presionados a subir los tipos de interés. Hay una tendencia de que la divisa de un país se fortalezca cuando suben los tipos de interés. Criptomonedas Las monedas digitales pueden proporcionar grandes ganancias, pero se debe tener cuidado. El bitcoin alcanzó su máximo histórico en abril de 2021, ultrapasando los 64.000,00 dólares. Este valor es casi 12 veces más que lo registrado en el fatídico mes de marzo de 2020. El ethereum pasó de 110,00 dólares en marzo de 2020 a 4.000,00 dólares en mayo de 2021, multiplicándose 36 veces en el período. Es importante destacar que las monedas tradicionales están garantizadas por los bancos centrales de los respectivos países, lo que no se aplica a las monedas digitales. Petróleo La recuperación económica tras la desaceleración de la pandemia de COVID-19 resultó en un alza de los precios del petróleo. El barril del petróleo Brent superó recientemente los 80,00 dólares, alcanzando su nivel más alto en tres años. Una otra posibilidad es invertir en contratos de gas natural. En un año, se está pagando seis veces más por el gas natural, mientras en Estados Unidos el precio se más que duplicó. Empresas de Petróleo y Gas A través de los CFD se puede invertir en acciones de grandes compañías de petróleo y gas, como ExxonMobil. Como se mencionó anteriormente, el petróleo alcanzó su valor más alto en 3 años y las acciones de la compañía saltaron de 31,00 dólares en marzo de 2020 a 64,00 dólares en junio de este año. La gigante de Texas cuenta con 72.000 empleados y sufrió con los efectos de la recesión económica causada por la pandemia. Sus ingresos fueron de 178.000 millones de dólares el año pasado, en comparación con los 255.000 millones de dólares en 2019. Ya las acciones de Hess alcanzaron 90,00 dólares en junio de 2021, tres veces el valor de 29,00 dólares registrado en marzo de 2020. La compañía, mucho más pequeña que ExxonMobil, cuenta con 1.600 empleados y sus ingresos anuales se acercan a los 5.000 millones de dólares.

