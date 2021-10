Almería El PSOE no ve hechos para implantar Medicina en Almería martes 05 de octubre de 2021 , 14:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Noemí Cruz recuerda a PP y Cs que instaurar el Grado no es una “cuestión de fe”, sino que requiere de una dotación económica “de la que nada se sabe”





La parlamentaria andaluza por el PSOE de Almería, Noemí Cruz Martínez, ha instado al Gobierno andaluz de las derechas a aprobar en Consejo de Gobierno la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Almería (UAL) y a poner la “financiación necesaria” sobre la mesa para llevar a cabo este proyecto que ha contado desde el primer momento con el apoyo del PSOE, ha añadido.



Según Cruz Martínez, “los socialistas siempre hemos apoyado que se pueda estudiar Medicina en Almería, porque no solo es una demanda de los estudiantes, que de esa manera evitarían desplazamientos a otras provincias y desarrollarían sus estudios en igualdad de oportunidades, sino de la sociedad almeriense en su conjunto”, ha indicado.



Sin embargo, ha recordado a Moreno Bonilla que implantar una carrera universitaria “no es una cuestión de fe” y que, al contrario, “necesita de una importante dotación económica para su implantación que debe continuar anualmente para mantener dichos estudios”. “Hasta ahora, lo único que ha trasladado el PP es una intención, y lo ha dicho ahora, tres años después de empezar a gobernar en la Junta, cuando podría haber aprobado el Grado de Medicina y haber dispuesto la financiación necesaria en años anteriores”, ha subrayado la diputada andaluza socialista.



“El PP y Moreno Bonilla no han puesto nada serio sobre la mesa hasta el momento, no hay hechos que avalen su deseo de implantar el Grado de Medicina en la UAL, algo que ya cuenta con el voto favorable de todos los partidos que formamos parte de la Cámara andaluza, pero no han dado el paso siguiente, que corresponde al Gobierno andaluz, que es aprobarlo en Consejo de Gobierno y dotar económicamente este proyecto educativo tan necesario para la provincia”, ha sostenido.



Cruz Martínez insiste en que Gobierno andaluz de las derechas "debe atender a las necesidades de la UAL" y dejar a un lado "la tijera" en materia universitaria como lo demuestra que, ya en 2019, Moreno Bonilla y su ejecutivo recortaran 30 millones de euros del presupuesto en financiación para infraestructuras universitarias y que en 2020 recortaran otros 135 millones en materia de financiación a las universidades públicas, de los que 11 millones correspondieron a la Universidad de Almería.

