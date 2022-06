Sucesos 4 marroquíes y 3 españoles son detenidos por falsa reagrupación familiar viernes 17 de junio de 2022 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Han sido detenidos seis varones y una mujer, cuatro de ellos marroquíes y tres españoles de entre 31 y 49 años, con antecedentes penales sólo uno de los varones Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada han detenido a seis varones y una mujer, de entre 31 y 49 años y nacionalidad española y marroquí, vinculados presuntamente a una organización dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal de ciudadanos marroquíes, a través de expedientes de reagrupación familiar que se instaban de manera masiva y en base a documentación falsificada. Los líderes de esta organización llegaban a exigir a sus víctimas el pago de hasta 3.000 euros por promover este tipo de expedientes, confeccionados con documentación falsa. Empadronamientos falsos para incorporar a los expedientes El presunto artífice de esta trama dedicada al favorecimiento de la inmigración ilegal es un varón de nacionalidad española y origen marroquí y 31 años de edad, sin antecedentes policiales previos. Dicha persona actuaba como responsable de una gestoría que se había especializado en la tramitación de expedientes de reagrupación familiar. Este tipo de trámite permite que un ciudadano extranjero con residencia legal en España pueda regularizar a sus familiares más cercanos, pero cumpliendo con ciertos requisitos, estando entre ellos el tener capacidad económica suficiente y disponer de una vivienda habitable. La organización estaría compuesta por cuatro individuos de nacionalidad marroquí y tres de nacionalidad española, en el que existiría un reparto de papeles en el funcionamiento de esta trama delictiva. Uno de los detenidos, una ciudadana marroquí de 36 años, fue detenida en El Ejido (Almería) mientras que el resto lo fue en la provincia de Granada. El modus operandi de esta red delictiva giraba en torno a la captación de posibles clientes, a través de anuncios falsos de alquiler de viviendas en portales inmobiliarios. En el momento en el que estos extranjeros contactaban, interesándose por el alquiler de los inmuebles ofertados, eran remitidos al gestor, el cual bajo la promesa de rapidez y eficacia les ofrecía la consecución de permisos de residencia por reagrupación para sus familiares, pero siempre a cambio de importantes cantidades de dinero. Otros miembros de esta organización se encargaban de buscar viviendas o casas-cueva vacías, las cuales mediante la falsificación de la firma de los titulares simulaban el alquiler de las mismas. El destino final de estos contratos era el de ser adjuntados a los expediente de reagrupación familiar que se promovían desde la gestoría investigada. Los investigadores pudieron comprobar el gran volumen de requerimientos efectuados en relación a empadronamientos, informes de arraigo y condiciones de habitabilidad que esta gestoría solicitaba de la administración local, siendo estos muy superiores en número a los solicitados por el resto de gestorías de la comarca. Por otra parte, cabe destacar que el éxito de esta gestoría estaba siendo tal que había dado lugar a un efecto llamada para inmigrantes residentes en otras provincias limítrofes con Granada. Pago de altas sumas de dinero por expedientes de reagrupación familiar La organización criminal cobraba a sus patrocinados altas sumas de dinero, las cuales podían suponer el desembolso de hasta 3.000 euros. De esta forma, este grupo criminal habría obtenido grandes beneficios económicos a costa de sus víctimas a través de los expedientes de reagrupación familiar de carácter fraudulento. De hecho, durante el registro del domicilio de uno de los detenidos los agentes encontraron una maleta con 20.000 euros en metálico, presuntamente producto de la actividad delictiva que estaban desarrollando en la comarca accitana. De todo lo actuado se ha dado conocimiento a la autoridad judicial, encontrándose los detenidos en libertad y a la espera de comparecer a juicio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

